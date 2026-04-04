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Blu Radio  / Nación  / Cielo Rusinque es nombrada nuevamente como superintendente de Industria y Comercio

Cielo Rusinque es nombrada nuevamente como superintendente de Industria y Comercio

Regresa al cargo tras haber estado por fuera de sus funciones durante una semana, en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado.

Cielo Rusinque vuelve a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Cielo Rusinque vuelve a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Foto: Twitter @ProsperidadCol
Por: Mariana Neira
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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