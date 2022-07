¿Por qué no es bilardista Jorge Valdano? Esto respondió el exjugador argentino de su experiencia

En entrevista exclusiva de Jorge Valdano con Espn, el exfutbolista respondió varias inquietudes alrededor del mundo del fútbol. En especial, le preguntaron por qué no es bilardista habiendo ganado el Mundial de 1986 bajo su mando.

“Yo no tengo de Bilardo la imagen de otros. Yo lo conocí mucho tiempo después, yo estoy más influenciado más por Menotti. Lo que sí le reconozco son esas decisiones acertadas en el Mundial, le debemos mucho a Diego, por supuesto, pero si alguien influyó a parte de él, sin duda fue Bilardo”, aseguró el exfutbolista a Espn.

Para Jorge Valdano, la experiencia de Bilardo le permitía entender de mejor forma el juego antes y después del partido. Además, uno de lo que más representaba al argentino era su seguridad a la hora de enfrentar los partidos, que, para él, es fundamental en ese tipo de partidos.

“Yo no fui a Italia 90 por su decisión, él era muy astuto y me dijo un día: “no te veo, no te veo Valdano”. Seré sincero desde ese día nunca volví a hablar con Bilardo, y porque sabía que me seguiría diciendo lo mismo (…) No sé si sea un adelantado, lo que sí era, un obsesivo, era capaz de cuadrar las habitaciones con un fin estratégico. Nada de lo que hacía era casualidad”, confesó Valdano.

Además, Jorge Valdano siente que su cercanía con Menotti viene desde su formación, dado que, fue quien lo formó y lo instruyó en sus primeros pasos en el mundo del fútbol: "Cada uno de ellos creó un universo que se parecía a ellos. Con él me cansé de sacar etiquetas con toda la ropa que tenía, según él, teníamos que vestir como una selección de primer nivel".

Carlos Bilardo, fue uno de los entrenadores más influyentes de la historia del fútbol argentino, quien conquistó la Copa del Mundo de México 86. En su experiencia pasó por diferentes clubes sudamericanos y europeos; entre ellos Boca Junior y Deportivo Cali. También pasó por la Selección Colombia.

Jorge Valdano estuvo bajo las ordenes de Carlos Bilardo durante la Copa del Mundo de México 1986, pero no fue incluido por el técnico en 1990.