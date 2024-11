Prensa española no baja de “desastre" y "pesadilla" al Real Madrid y Mbappé

El Real Madrid , vigente campeón de Europa y España, ha recibido fuertes críticas tras su derrota contra el AC Milán , la segunda consecutiva tras el humillante 4-0 frente alFC Barcelona . Estos resultados han desatado el descontento en la afición, que no veía una racha de dos derrotas seguidas en el Santiago Bernabéu , encajando tres o más goles por partido, desde hace 15 años. La situación actual recuerda a 2009, cuando el equipo sufrió humillaciones ante el Barça y el Mallorca.

La debacle en el Bernabéu: dos derrotas consecutivas

El Real Madrid parece estar reviviendo el mismo escenario de hace 15 años, con dos derrotas consecutivas en su casa, el Santiago Bernabéu. El equipo ha caído ante su eterno rival, el Barcelona, y el AC Milan en un lapso de dos semanas. Esta serie de malos resultados ha dejado en evidencia los problemas de solidez, equilibrio, creatividad y eficiencia tanto en ataque como en defensa

Críticas duras en la prensa española: "Desastre" e "incendio"

La prensa española no ha tardado en calificar la situación como un "desastre" y un "incendio". El diario Marca destacó los errores cometidos por el equipo, que repitió los mismos fallos vistos en el Clásico ante el Barcelona: "Los blancos repiten los mismos errores del Clásico en un nuevo partido mediocre", indicó, criticando la falta de juego e intensidad y los fallos defensivos que castigaron al Madrid incluso en su competición favorita. Por su parte, AS tituló su portada con un contundente "¡La pesadilla continúa!" y una imagen de Kylian Mbappé cabizbajo tras fallar oportunidades claras.

La sombra de Kroos: la falta de equilibrio en el centro del campo

A pesar de la llegada de refuerzos como Kylian Mbappé, el Real Madrid sigue lejos de las expectativas creadas por su gran temporada pasada. Carlo Ancelotti no ha logrado encontrar la fórmula para optimizar el rendimiento de sus jugadores, y el equipo se muestra desorganizado y desequilibrado. En palabras del propio entrenador: "No somos buenos, no somos capaces de realizar un trabajo colectivo eficaz. Tenemos que defender mejor, porque esa es la clave". Ancelotti también sugirió que el equipo necesita mejorar tácticamente y que el problema no es individual, sino colectivo.

La crítica de Jorge Valdano: La ausencia de Kroos como factor clave

El exjugador y comentarista Jorge Valdano también ha señalado que la falta de equilibrio en el equipo es una de las principales preocupaciones del Real Madrid. Según Valdano, la retirada de Toni Kroos ha dejado un vacío importante en el centro del campo, que no ha sido adecuadamente suplido: "Creo que subestimamos la retirada de Kroos. Es en el centro del campo donde el equipo no está equilibrado", comentó. Valdano subraya la importancia de Kroos en el equipo, ya que su capacidad para tener paciencia o acelerar el juego cuando era necesario fue crucial en los éxitos del pasado.

¿Qué necesita el Real Madrid para recuperar el rumbo?

Con el Barcelona liderando LaLiga con una ventaja de nueve puntos y el Real Madrid ocupando actualmente la 17ª posición en la Liga de Campeones, el equipo de Ancelotti necesita reaccionar rápidamente para evitar que la crisis se agrave. La falta de consistencia en los partidos y los problemas en la creación de juego y defensa son cuestiones urgentes que deben resolverse si el Madrid no quiere perder terreno en ambas competiciones.