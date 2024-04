"Victoria del equipo blanco": la pulla de la Ligue 1 al FC Barcelona por la eliminación de Champions

Pese conseguir la ventaja en el partido de ida y de visitante, el FC Barcelona volvió a quedarse por fuera de la carrera de la UEFA Champions League tras caer en casa ante el PSG este martes, 16 de abril. Un partido que mostró la peor cara del cuadro catalán que no se pudo reponer de una tarjeta roja sufrida al minuto 29.

Y es que el partido arrancó con pie derecho para el cuadro blaugrana que arrancó ganando al minuto 12 con gol de Raphinha que sentenciaba, parcialmente, la eliminación del cuadro parisino. Sin embargo, Ronald Araújo salió expulsado y, a partir de ahí, los franceses sacaron todo su arsenal bajo el liderazgo de Kylian Mbappé para darle la vuelta a la serie y terminar ganando 4 a 1.

Luego del resultado se desató una polémica en redes sociales a raíz de un trino polémica por parte de la Ligue 1, liga en donde juega el PSG en Francia, pues tiró una fuerte pulla hacia el club catalán haciendo referencia directa al Real Madrid, que generó comentarios positivos y negativos contra la organización francesa.

"Victoria del equipo blanco. Nada nuevo", fueron las palabras de la Ligue 1 que generaron una ola de críticas por parte de hinchas del club catalán al mencionar que se trataba de una falta de respeto e incluso una actitud "infantil" para ser una organización oficial.

Jose Ever Villanueva Montealegre

Publicidad

"Seguramente sea el único tweet decente que tenga esta cuenta"; "Como liga no valéis un duro, pero el CM hoy no está nada mal"; "De las mejores ligas de Europa por no decir la mejor", fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este comentario en X.

Ahora, el PSG deberá prestar atención a la semifinal de la Champions League en donde podría toparse con el propio Real Madrid, club que ya le ha complicado la competencia en temporadas anteriores.