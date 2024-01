Cristiano Ronaldo: "La Liga Saudí no es peor que la Ligue 1", ¿dardo a Messi?

Nuevamente el nombre del astro portugués Cristiano Ronaldo vuelve a ser tendencia en el mundo del fútbol, pues, en medio de la ceremonia de los premios Globe Soccer, el delantero del Al Nassr lanzó varias pullas sobre su estado deportivo y contra algunos críticos que tiran de él por militar en la Liga Saudí.

"Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la liga francesa tienes dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no. Creo que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión y he jugado allí un año así que sé de lo que estoy hablando. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguiremos mejorando", manifestó Cristiano Ronaldo, que de inmediato se convirtió en tendencia por algunos internautas que lo tildaron de "hablador".

🇸🇦 “Saudi Pro League is better than Ligue1”, Cristiano Ronaldo says. pic.twitter.com/nTCfGaeA3T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024

No solo eso, sino que en Argentina no cayó bien el argumento del portugués, pues, según dicen, se entendió como una crítica al rosarino Lionel Messi , quien estuvo en el PSG siendo titular por más de un año y en donde consiguió varios premios tanto individuales como colectivos.

Y esto teniendo en cuenta que en la última gala de los premios The Best el portugués no fue tenido en cuenta, pese que logró ser el máximo goleador mundial del 2023 y ser líder de su equipo Al Nassr en duelos nacionales e internacionales, que desde allí derivó en la respuesta de Ronaldo.

Publicidad

En 2023, Cristiano Ronaldo fue el futbolista con más goles de todo el mundo con 54 dianas superando a jugadores como Halaand y Kylian Mbappé. Pese a eso, el portugués no fue nominado por FIFA en los The Best, que parece no haber caído bien en el entorno del portugués que ya se pone a punto para el 2024 seguir cosechando triunfos.

Le puede interesar