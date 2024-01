Premios The Best: Falcao y Néstor Lorenzo, entre los que eligieron a Messi como mejor jugador

Una vez más, Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo en la gala de los premios The Best que se llevaron a cabo este lunes, 15 de enero, de 2024. Muchos se sorprendieron con la decisión, pues esperaban que la distinción llegara a manos del noruego Haaland.

Ante la polémica victoria del argentino, FIFA reveló la lista de votos por los tres astros que estaban para ganarse el premio. Dicha votación contó con la presencia de tres colombianos: Radamel Falcao (capitán Selección Colombia), Néstor Lorenzo (técnico Selección Colombia) y el periodista Diego Rueda.

Néstor Lorenzo se reencuentra con Messi // Foto: X @FCFSeleccionCol

Falcao y Néstor Lorenzo compartieron su elección y votaron por Lionel Messi como al mejor jugador del mundo en 2023, que, cabe recordar, el timonel argentino conoce muy bien al rosarino con quien compartió vestuario en su momento cuando era asistente técnico de José Néstor Pékerman en Argentina.

Es importante resaltar que los premios The Best son elegidos por personalidades del mundo del fútbol, por lo que la FIFA no elige al mejor jugador del mundo.

Aquí los votos por Messi en los premios The Best

Colombia votó por Linda Caicedo en los premios The Best

Por otro lado, FIFA también reveló la lista de personas que votaron en el premio a la mejor jugadora del mundo que tenía como nominada a Linda Caicedo, que, por poco, se hace con el título gracias a sus actuaciones con la Selección Colombia y Real Madrid.

Daniela Montoya (capitana de Selección Colombia), Carlos Alberto Paniagua (técnico Selección Colombia) y José Orlando Ascencio fueron los colombianos que votaron en los premios The Best por la mejor jugadora; solo los dos primeros eligieron a Linda Caicedo, que finalmente no se quedó con la distinción que obtuvo la española Aitana Bonmatí.

Sin embargo, Linda Caicedo sí obtuvo algo importante y es que se quedó con el segundo lugar, siendo la segunda mejor del mundo.

Linda Caicedo Foto: AFP

Aquí los votos por Linda Caicedo

