Programa completo Blog Deportivo 15 de mayo de 2015

Conmebol abriría expediente disciplinario a Boca por incidentes en La Bombonera: En la tarde de este viernes, tras los bochornosos incidentes presentados en el estadio Alberto J. Armado ‘La Bombonera’, en que varios hinchas de Boca Juniors lanzaron gas pimienta al campo de juego agrediendo a jugadores de River Plate, la Conmebol decidió abrir expediente disciplinario al conjunto ‘Xeneize’.

Publicidad

Fiscalía pide medida de aseguramiento de directivas de Gimnasio Castillo: Ante un juez de Control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento contra de las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por los presuntos actos de discriminación en contra del estudiante Sergio Urrego Reyes por su orientación sexual.

Pena de muerte para el autor de atentado en la maratón de Boston: Dzhokhar Tsarnaev, declarado culpable de los atentados de la maratón de Boston de 2013, fue condenado hoy a pena de muerte por las dos bombas caseras que mataron a tres personas e hirieron a otras 264, según el veredicto del jurado.

Publicidad

A prisión directivo de empresa contratada para renovar acueducto de Buenaventura: Un juez de control de garantías de Cali ordenó enviar a prisión a Diego Jacob Perea Figueroa, representante de la Unión Temporal P&H, empresa contratada por la Sociedad de Acueducto de Buenaventura por celebración indebida de contratos.

Publicidad

Carril preferencial de la Séptima en Bogotá se extenderá hasta la calle 145: El carril preferencial para los buses de servicio público tradicional, del SITP, buses duales e híbridos, se ampliará hasta la calle 145 con Séptima en ambos sentidos; es decir que ahora irá en sentido sur-norte y viceversa desde la calle 32.

Soy racional, cualquier hincha quería terminar el partido: presidente de Boca: Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, expresó hoy en conferencia de prensa su dolor y angustia por la suspensión del partido de vuelta de los octavos de la Copa Libertadores ante River Plate y sentenció que el club será respetuoso de la decisión de Conmebol.

Publicidad

MinAgricultura descarta nuevo subsidio cafetero: El Ministerio de Agricultura descartó la posibilidad de un nuevo subsidio cafetero como el denominado programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC), pero se comprometió a evaluar con los comités de caficultores los cambios que deben hacerse en la institucionalidad para enfrentar la situación actual.

Publicidad

“La ropa sucia se lava en casa”: el regaño de Santos a Vargas Lleras: Durante la inauguración de la variante de Aguachica, Cesar de la Ruta del Sol II, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al enfrentamiento entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por el retraso en el desembolso de los recursos para la tercera ola de obras de 4G, a lo que aseguró que será mediador para evitar disputas en su gabinete.

"Tengo un año de contrato y mi familia es feliz en Múnich": Pep Guardiola: El entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, no quiso entrar hoy en el tema de una posible renovación con el club bávaro, pero recordó que todavía tiene un año de contrato y aseguró que su familia es feliz en Múnich.

Publicidad

Transgeneristas no están obligados a prestar servicio militar: C. Constitucional: La Corte Constitucional determinó que las mujeres transgénero no están obligadas a someterse al régimen del servicio militar, pues la normal solo aplica para los hombres.