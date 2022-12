Programa completo Blog Deportivo 6 de abril de 2015

Padre de Luis A. Colmenares presentará denuncia contra magistrado Vargas Silva Luis Alfonso Colmenares, el padre de Luis Andrés, quien murió en extrañas circunstancias en la zona de El Virrey, norte de Bogotá, anunció que este martes presentará una denuncia contra el magistrado Luis Ernesto Varga Silva.

Hillary Clinton anunciará candidatura en redes sociales; Bill no hará campaña La exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton anunciará este mes su candidatura a las elecciones presidenciales de 2016 a través de las redes sociales antes de empezar a hacer campaña en algunos estados clave sin su marido, el expresidente Bill Clinton, señaló CNN.

Sabas Pretelt no es ningún perseguido político: Yidis Medina En diálogo con Blu Radio, la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina aseguró que no entiende por qué el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, dice que “es inocente” y cuestionó que no le “cuente la verdad al país”.

Buen nivel de James Rodríguez reabre debate incómodo para Ancelotti La triunfal vuelta del colombiano James Rodríguez y con el croata Luka Modric ya asentado de nuevo en el centro del campo, reabren un debate incómodo para Carlo Ancelotti, quien tras asegurar el 28 de febrero que la titularidad de Isco Alarcón es "innegociable", ahora ve que todos no entran en el once.

ELN sería responsable de atentado a Oleoducto de Caño Limón Coveñas En un comunicado de prensa, la Fuerza de Tarea Quirón señaló al grupo guerrillero del ELN como responsable del atentado con explosivos al Oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda Cañaguata, zona rural de Cubará, Boyacá, límites con el departamento de Arauca.

Las tres mejores y peores canchas de equipos profesionales en Colombia Basados en la calidad de la grama y la demarcación, se hizo un análisis de las mejores y peores canchas que hay en Colombia donde juegan equipos profesionales.

Un joven se habría lanzado del quinto piso de un edificio en Bogotá Un joven de 25 años identificado como Felipe Espitia se habría lanzado del quinto piso de un edificio ubicado en la carrera 68 con calle 75, barrio Las Ferias en Bogotá.

El don de gente que yo tengo me lo reconocen muchos: Fernando ‘Pecoso’ Castro Fernando ‘Pecoso’ Castro, actual técnico del Deportivo Cali, se refirió a sus recientes polémicas por lanzar una camilla durante un partido y arreciar contra los jugadores del equipo que dirige en el más reciente partido.

Un herido dejó balacera en inmediaciones del Tribunal de Cundinamarca La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que una persona resultó herida luego de un intercambio de disparos cerca al Tribunal de Cundinamarca en Bogotá.

El Real Madrid estaría dispuesto a pagar 95 millones de euros por Agüero Según el portal británico TalkSport, el Real Madrid prepararía una oferta de hasta 95 millones de euros para contar con el delantero argentino Sergio Agüero, hoy en el Manchester City, la próxima temporada.

Luis Quiñones fue despedido de Santa Fe por indisciplina Por medio de un comunicado, el presidente de Independiente Santa Fe, César Augusto Pastrana, anunció que el jugador Luis Quiñonez fue desvinculado del club, luego de sus inasistencias inexplicadas a los entrenamientos.

Marcos Rojo, envuelto en un escándalo sexual en Manchester United El jugador argentino Marcos Rojo del Manchester United es protagonista de un nuevo escándalo sexual, según reseñan varios medios británicos.