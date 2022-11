Programa completo Blog Deportivo 6 de febrero de 2015

Santos pidió no “satanizar” el Plan Nacional de Desarrollo por razones políticas: Durante el Consejo de Ministros en Cúcuta, Juan Manuel Santos resaltó que el nuevo Plan de Desarrollo fue concebido y construido con un enfoque regional.

Publicidad

Con o sin permiso del Congreso, uribistas realizarán contragira por Europa: Luego de que el presidente del Congreso, José David Name, que si hay plenarias ningún congresista tiene permiso para ausentarse, la bancada del Centro Democrático manifestó que si o si realizarán la contragira por Europa para explicar por qué no apoyan el proceso de paz con las Farc.

Nunca había sentido tanto sufrimiento desde que murió Gabriel: Navarro Wolff: El senador Antonio Navarro Wolff de a poco empezó a retomar su vida cotidiana, luego de haber sufrido la muerte de su hijo Gabriel.

Publicidad

Escuche la particular manera como Wilder Medina rechazó al Atlético Huila: Wilder Medina, a través de un mensaje de voz, manifestó a los directivos del Atlético Huila que no deseaba hacer parte del equipo para la presente temporada.

Publicidad

Y no es cuento: el equipo que perdió el partido contra el dolor estomacal: El entrenador colombiano Néstor Otero contó en la particular sección de Rafael Sanabria, Y no es Cuento, cómo un daño de estómago atacó al equipo Deportivo Pasto mientras disputaba los cuadrangulares.