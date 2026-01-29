Resultados Lotería del Quindío: números ganadores premio mayor y secos jueves 29 de enero de 2026

La Lotería del Quindío volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del jueves 29 de enero de 2026, con la realización de su sorteo número 3000.

Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves, 29 de enero de 2025 es el: (en minutos) XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!

Premios secos: resultados oficiales del sorteo 3000

Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos en distintas categorías, beneficiando a apostadores en diferentes regiones del país. Estos fueron los números ganadores:



Sorteo en vivo Lotería del Quindío

La entidad recordó que los resultados completos de la Lotería del Quindío pueden consultarse no solo a través de la transmisión oficial, sino también mediante sus canales oficiales, donde se publica información verificada y actualizada para los apostadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío informó que el proceso para reclamar los premios varía según el monto ganado y exige el cumplimiento de ciertos requisitos, con el fin de garantizar un trámite seguro, transparente y conforme a la normativa vigente.



Premios menores a $5.000.000

Para reclamar premios de menor cuantía, los ganadores deben presentar la siguiente documentación:



Fotocopia de la cédula.

Billete original, en buen estado y sin alteraciones.

Premios mayores a $5.000.000

En el caso de premios que superan este valor, se requiere un proceso más detallado, que incluye:



Fotocopia de la cédula.

Billete original.

RUT actualizado.

Certificación de cuenta bancaria activa, a nombre del ganador.

La entidad recordó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010, los premios de la Lotería del Quindío pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo, plazo durante el cual los ganadores deben realizar el trámite correspondiente.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera oportuna cada semana.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales de la Lotería del Quindío pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados, entre ellos:



Puntos de venta autorizados.

Agencias físicas y virtuales.

Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para ampliar la información sobre resultados, premios, reglamentos y procedimientos oficiales, los interesados pueden consultar el sitio web loteriaquindio.com.co, donde la entidad publica contenido actualizado y validado para el público en general.

