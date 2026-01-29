Lotería de Bogotá: resultados y números ganadores del sorteo 2831 del 29 de enero

Publicidad
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en todo el país tras la realización de su sorteo número 2831, llevado a cabo en la noche del jueves 29 de enero de 2026.
El gran protagonista de la noche fue el número: (en minutos) XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.
Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la distribución de ganadores en distintas regiones de Colombia, lo que reafirma la relevancia de este tradicional juego de azar.
Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.
La Lotería de Bogotá recuerda a todos los ganadores que el cobro de los premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el pago oportuno de los premios, evitando intermediarios no autorizados.
Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de forma rápida y sencilla mediante las siguientes opciones:
Para los premios de mayor valor, el trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas autorizadas por la entidad:
Para efectuar el cobro de cualquier premio, el ganador deberá presentar la siguiente documentación:
Como recomendación general, la entidad invita a los jugadores a verificar siempre los resultados de la Lotería de Bogotá en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Esto permite evitar errores o inconvenientes y asegura que el proceso se realice conforme a la normativa vigente, garantizando una experiencia segura para todos los ganadores.