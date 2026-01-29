Lotería de Bogotá: resultados y números ganadores del sorteo 2831 del 29 de enero

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en todo el país tras la realización de su sorteo número 2831, llevado a cabo en la noche del jueves 29 de enero de 2026.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2831

El gran protagonista de la noche fue el número: (en minutos) XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la distribución de ganadores en distintas regiones de Colombia, lo que reafirma la relevancia de este tradicional juego de azar.



Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.

Sorteo en vivo Lotería de Bogotá

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá recuerda a todos los ganadores que el cobro de los premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el pago oportuno de los premios, evitando intermediarios no autorizados.



Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de forma rápida y sencilla mediante las siguientes opciones:



Directamente con el lotero donde se adquirió el billete.

En puntos de venta autorizados por la Lotería de Bogotá.

Premios mayores

Para los premios de mayor valor, el trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas autorizadas por la entidad:



Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos

Para efectuar el cobro de cualquier premio, el ganador deberá presentar la siguiente documentación:



Billete original firmado.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificación bancaria vigente.

Formulario de identificación de ganadores, debidamente diligenciado.

Como recomendación general, la entidad invita a los jugadores a verificar siempre los resultados de la Lotería de Bogotá en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Esto permite evitar errores o inconvenientes y asegura que el proceso se realice conforme a la normativa vigente, garantizando una experiencia segura para todos los ganadores.

