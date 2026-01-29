En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Autoridades aéreas alertan sobre conductas en vuelo que pueden generar graves sanciones

Autoridades aéreas alertan sobre conductas en vuelo que pueden generar graves sanciones

La Aeronáutica Civil hizo una advertencia a los pasajeros sobre los comportamientos disruptivos durante un vuelo, pues pueden acarrear sanciones graves y penalizaciones.

viajeros (1).jpg
Ojo a los comportamientos en vuelo por los que podría enfrentar sanciones.
Foto: AFP.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad