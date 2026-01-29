Autoridades aéreas alertan sobre conductas en vuelo que pueden generar graves sanciones

Las filas interminables, los retrasos inesperados y el cansancio acumulado suelen convertir un viaje en avión en una experiencia tensa para muchos pasajeros. Basta un vuelo demorado o una conexión perdida para que la paciencia se agote y el ambiente a bordo se torne incómodo.

En medio de ese estrés, algunos viajeros reaccionan de forma impulsiva sin medir las consecuencias, olvidando que un avión no es solo un medio de transporte, sino un espacio que está regulado por estrictas normas de seguridad.

Como consecuencia, la Aeronáutica Civil hizo una advertencia a los pasajeros sobre los comportamientos disruptivos durante un vuelo, pues pueden acarrear sanciones graves y penalizaciones, según la normativa vigente.



Conductas en vuelo que pueden generar graves multas y sanciones

De acuerdo con la entidad aérea, existen comportamientos que, aunque algunos pasajeros consideran menores, pueden derivar en consecuencias serias durante o después del vuelo. Entre las principales se encuentran:

Viajeros en el aeropuerto El Dorado. Foto: imagen de archivo, @AerocivilCol en X.

Desobediencia a la tripulación

No acatar las instrucciones del personal de cabina, ya sea durante el abordaje, el despegue, el vuelo o el aterrizaje, constituye una falta grave. Las indicaciones de la tripulación no son opcionales, ya que están relacionadas directamente con la seguridad de todos los ocupantes.



Comportamiento agresivo

Los actos de violencia verbal o física, discusiones exaltadas, amenazas o alteraciones del orden a bordo pueden llevar a sanciones inmediatas. En casos extremos, el vuelo puede verse obligado a desviarse, lo que incrementa la gravedad de la falta.



Interrupción del vuelo

Cualquier acción que afecte el normal desarrollo de la operación aérea, como provocar disturbios, negarse a permanecer sentado o generar pánico entre otros pasajeros, puede traducirse en multas, procesos administrativos e incluso restricciones para volar en el futuro.



La autoridad aeronáutica recordó que estas conductas no solo afectan al pasajero infractor, sino también al resto de viajeros, a la tripulación y a las aerolíneas, que deben enfrentar retrasos, costos adicionales y riesgos operativos.

El objetivo del llamado de la Aerocivil es "prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad aérea y el normal desarrollo de las operaciones".