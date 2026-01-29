Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El Super Astro Luna es uno de los chances más populares del país, ya que combina dos elementos clave del azar: un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla de números y astrología lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para los apostadores en Colombia.

Número ganador del Super Astro Luna 29 de enero

El número ganador del chance Super Astro Luna de este jueves 29 de enero de 2026 es el: ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, lo que lo hace accesible para distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, el signo zodiacal elegido debe ser el mismo que el anunciado. Los jugadores pueden seguir el sorteo a través de la transmisión oficial en vivo, donde se revelan los resultados del Super Astro Luna.



¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, con horarios establecidos según la jornada.

De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Estos horarios se mantienen sin cambios, lo que permite a los jugadores consultar los resultados con facilidad.



Cómo se juega el chance Super Astro Luna

Participar en el chance Super Astro Luna es un proceso sencillo y claro:



Seleccionar un número de cuatro cifras.

Elegir uno de los doce signos zodiacales.

Aumentar las probabilidades apostando el mismo número con todos los signos, modalidad conocida como “Todos los Signos”, la cual debe informarse al asesor de venta.

Realizar hasta cuatro apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar en Super Astro Luna

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Luna?

El Super Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional, lo que permite a los apostadores participar desde diferentes ciudades y municipios del país de manera segura y regulada.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio del Super Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: además de lo anterior, se solicitará una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Super Astro Luna

