Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El Super Astro Luna es uno de los chances más populares del país, ya que combina dos elementos clave del azar: un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla de números y astrología lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para los apostadores en Colombia.
Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, lo que lo hace accesible para distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, el signo zodiacal elegido debe ser el mismo que el anunciado. Los jugadores pueden seguir el sorteo a través de la transmisión oficial en vivo, donde se revelan los resultados del Super Astro Luna.
El Super Astro Luna se juega todos los días, con horarios establecidos según la jornada.
De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Estos horarios se mantienen sin cambios, lo que permite a los jugadores consultar los resultados con facilidad.
Participar en el chance Super Astro Luna es un proceso sencillo y claro:
Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:
El Super Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional, lo que permite a los apostadores participar desde diferentes ciudades y municipios del país de manera segura y regulada.
El proceso para reclamar un premio del Super Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|28 Enero 2026
|4797 - Piscis
|Astro Luna
|27 Enero 2026
|1171 - Géminis
|Astro Luna
|26 Enero 2026
|2042 - Acuario
|Astro Luna
|25 Enero 2026
|0824 - Sagitario
|Astro Luna
|24 Enero 2026
|2502 - Piscis
|Astro Luna
|23 Enero 2026
|4468 - Capricornio
|Astro Luna
|22 Enero 2026
|7484 - Aries
|Astro Luna
|21 Enero 2026
|9075 - Piscis
|Astro Luna
|20 Enero 2026
|5496 - Aries
|Astro Luna
|19 Enero 2026
|8041 - Tauro
|Astro Luna
|18 Enero 2026
|2704 - Sagitario
|Astro Luna
|17 Enero 2026
|3042 - Virgo
|Astro Luna
|16 Enero 2026
|1860 - Libra