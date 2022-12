Programa completo de Blog Deportivo 2 de septiembre de 2014

"No me frenó suficiente la bici": Nairo Quintana: El colombiano Nairo Quintana (Movistar), que comenzó la etapa como líder de la Vuelta 2014, ha perdido el maillot rojo tras sufrir una fuerte caída durante la disputa de la contrarreloj de la décima etapa entre el Monasterio de Veruela y Borja (Zaragoza) al final de la cual ha dicho: "No me ha frenado la bici".

Publicidad

En clavados si se mantiene la técnica uno duro mucho: Orlando Duque: El clavadista colombiano Orlando Duque pasó por Blog Deportivo para compartir los logros alcanzados recientemente, en medio de la racha de victorias de los deportistas colombianos en el mundo.

Organismos de socorro atienden explosión en una cantera en vía Puerto Colombia: Organismos de emergencia de Barranquilla atienden a esta hora una explosión en una cantera ubicada en la vía Puerto Colombia. Un colegio cercano acaba de ser evacuado.

Publicidad

Lionel Messi solo jugaría los partidos oficiales con Argentina: Hay un rumor muy fuerte en el mundo del fútbol y es la posible ausencia del crack argentino Lionel Messi con su selección por lo que resta de este año. Al parecer, el jugador del Barcelona está concentrado en retomar su nivel y para ello decidirá darle prioridad a su club.

Publicidad

Gracias a Cristiano me quedé más tiempo en el Madrid: Di María: El argentino Ángel Di María, nuevo jugador del Manchester United, manifestó que se quedó más tiempo del pensado en el Real Madrid debido a su relación con el astro portugués.

¡Feliz cumpleaños Pibe! Carlos Valderrama celebra sus 52 años: El astro de fútbol colombiano nació el 2 de septiembre de 1961. El legendario 10 de la selección Colombia jugó en Estados Unidos, España, Francia y Colombia.