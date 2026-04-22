PSG golea al Nantes y se mantiene líder en la Ligue 1 de Francia

Paris Saint-Germain goleó 3-0 al Nantes en la Ligue 1 de Francia. El PSG apagó las esperanzas del Nantes gracias al segundo gol de Kvaratskhelia tras el descanso. Los parisinos quedan líderes de la liga con cuatro puntos de ventaja. El sábado se desplazarán a Angers para jugar en condición de visitantes.



PSG goleó al Nantes

El primer gol llegó muy temprano, en el minuto 13, con un penalti cobrado con precisión por Khvicha Kvaratskhelia. Antes de finalizar la primera mitad, Achraf Hakimi asistió a Désiré Doué, quien puso el 2-0. En el minuto 50 se sentenció la victoria parisina con una asistencia de Ousmane Dembélé para, nuevamente, Kvaratskhelia. Por el lado del Nantes, el lateral colombiano Deiver Machado estuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos.

El director técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, declaró su satisfacción por obtener los tres puntos ante los cambios que realizó en el habitual once titular.

“Todo me gustó. Pudimos ver jugadores, que normalmente, no vemos. Era un partido trampa porque hubo muchos cambios con el once inicial. Demostramos que pudimos jugar de la misma manera con nuestros jugadores de remplazo”, dijo el español.

Esta victoria permite al equipo de Luis Enrique levantar el vuelo tras el resbalón sufrido en el mismo estadio el pasado domingo, cuando fue derrotado 2-1 por el Lyon.



Nantes es penúltimo en la Ligue 1

Por su parte, el Nantes, decimoséptimo y penúltimo, sigue complicándose en la lucha por la permanencia y parece hundirse cada vez más hacia la Ligue 2. El partido entre PSG y Nantes fue aplazado en marzo para permitir que el equipo de la capital francesa se concentrara al 100 % en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea.



PSG jugará la ida contra el Bayern Munich el próximo 28 de abril

El equipo de París, defensor del título europeo, continúa en competencia en esa Champions, donde el martes de la próxima semana afrontará la ida de semifinales ante el Bayern Múnich, reciente campeón de la Bundesliga alemana.

En la Ligue 1, el PSG es primero con 66 puntos; segundo es Lens con 62; tercero y cuarto son Lyon y Lille, respectivamente, con 54 unidades. Entretanto, Rennes es quinto con 53 y Marsella ocupa la sexta posición con 52 puntos.