En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / PSG y Atlético de Madrid toman ventaja en la ida de cuartos de Champions

PSG y Atlético de Madrid toman ventaja en la ida de cuartos de Champions

El PSG y el Atlético de Madrid tomaron ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League y definirán sus series en los partidos de vuelta la próxima semana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad