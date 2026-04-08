PSG y Atlético de Madrid toman ventaja en la ida de cuartos de Champions

Terminaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Hoy, a las dos de la tarde y en simultáneo, se disputó en París el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool. El PSG abrió el marcador temprano, al minuto 11, con un gol de Désiré Doué. En el minuto 65, Khvicha Kvaratskhelia aprovechó una asistencia de João Neves y marcó el tanto que aseguró la victoria en casa. El resultado final fue 2-0 a favor del PSG. Esta serie continuará el próximo martes en Liverpool.



Paris Saint Germain y Atlético de Madrid fueron los ganadores del día:

El otro partido de la jornada se jugó en Barcelona, donde el equipo local perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid. Barcelona disputó solo un tiempo con once jugadores, ya que en el minuto 44 Pau Cubarsí fue expulsado, dejando al equipo azulgrana con diez hombres.

En el minuto 45, Julián Álvarez marcó el primer gol para el Atlético. Luego, en el 70, el noruego Alexander Sørloth selló la victoria tras una asistencia del italiano Matteo Ruggeri. La serie, 2-0 a favor del Atlético de Madrid, se definirá el próximo 14 de abril en la capital española.

El próximo martes empezarán los partidos de vuelta

Las otras llaves de los cuartos de final son Sporting de Lisboa contra Arsenal, con ventaja 1-0 para el equipo inglés, y Bayern Múnich frente al Real Madrid, donde el Bayern lidera 2-1. En ocho días, el próximo miércoles, poco después de las 3:30 de la tarde, se conocerán los equipos clasificados a las semifinales.

