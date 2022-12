¿Qué hacer cuando la familia se entromete en las relaciones de pareja?

Felipe Zuleta, Flavia dos Santos, Mónica Rodríguez y Alexandra Pumarejo se refirieron en Tacones sobre la Mesa a una situación frecuente en las parejas y es la intromisión de la familia en los asuntos de la relación.



Para Felipe Zuleta muchas veces la culpa es de la misma pareja ya que involucran a sus familiares cuando comparten sus problemas y por ende los “legitiman” para opinar.



¿Qué tanto se debe uno dejar influenciar de las opiniones de la familia?



De acuerdo a la postura Falvia dos Santos esto puede ser bueno “porque a veces te permite hacerte ver cosas que no estás viendo y ayudarte a salir de una relación toxica”.



“Siento que a veces hace falta, hasta para tomar una decisión, para desahogarnos; la palabra cura y si yo no hablo con una persona no tengo la capacidad de escucharme y tomar una decisión correcta”, explicó.



Entretanto, Mónica Rodríguez considera que “los amigos son más claros a la hora de opinar porque involucran menos los sentimientos cuando quieren hacerle abrir los ojos a alguien, por ejemplo en un caso de una persona que no convenga; mientras que la familia siempre va estar sesgada por A, B o C”.



Por su parte, Alexandra Pumarejo coincide en que uno de los errores más grande es meter a la familia en los problemas que, para ella, deberían solucionarse exclusivamente en pareja.



“Uno va y le cuenta a la mamá que mi pareja me subió la voz o me habló feo, entonces la madre ya no va a ver a la pareja con los mismos ojos y luego se pretende que se siente a comer y todo el mundo feliz”, dijo.



Finalmente, y como una de las conclusiones generales, Mónica manifestó que “los problemas de pareja preferiblemente deben mantenerse en reserva y, si se quiere escuchar otra opinión, hay que atenerse a las ‘consecuencias’”.



