Que la Uefa lance un candidato si es que me quieren tumbar: Joseph Blatter

El suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA desde 1998, invitó a la UEFA a presentar un candidato en la que será su quinta "batalla por la presidencia" del órgano rector del fútbol mundial, que se celebrará en Zúrich el próximo mes de junio.

En una entrevista publicada hoy por la CNN, Blatter se mostró despreocupado tras la confirmación de las candidaturas del príncipe Ali ben al-Hussein de Jordania, del exfutbolista francés David Ginola y del exvicesecretario general de la FIFA, el francés Jérôme Champagne, e invitó a la UEFA, cuyos dirigentes le "atacan amargamente", a presentarse a las próximas elecciones.

"No es mi primera batalla por la presidencia. Creo en mí mismo y creo en el fútbol", apuntó convencido de que su misión al frente de la FIFA "no ha terminado todavía". "El proceso de reforma que empezamos en 2011 no ha terminado. Me gustaría contar con cuatro años más para hacerlo y poder demostrar que el fútbol es más que un juego", indicó.

Decidido a prorrogar el mandato que ostenta desde 1998, Blatter defendió asimismo "la unidad del mundo del fútbol".

"El fútbol es un deporte de equipo", dijo. "Invito a la UEFA y a los dirigentes que me atacan amargamente a ir juntos en el mismo equipo. Necesitamos unidad", agregó.

Pese a esta demanda, Blatter denunció que las voces más críticas con su gestión proceden "de Nyon, de la UEFA".

"Se quieren deshacer de mí", sentenció.

El presidente de la FIFA recordó que "en el fútbol aprendes a ganar y a perder" y afirmó que aceptaría una derrota en sus quintas elecciones.

EFE.

