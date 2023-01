Real Madrid, undécima vez que remonta un 2-0 en 23 años

La remontada del Real Madrid frente al Villarreal, que le dio la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, fue la undécima vez en el Siglo XXI en la que consiguió vencer tras ir perdiendo por dos goles a cero, la sexta fuera de casa.

Además, según reflejan datos de BeSoccer Pro en su colaboración con EFE, no hay antecedentes de que el conjunto blanco le haya dado la vuelta a un resultado de 3-0 o más en el presente siglo.

"Me quedo con la primera parte, porque no podemos jugar así, y con la reacción que ha sido espectacular. Este equipo nunca se rinde, pero no podemos llegar cerca del fondo para reaccionar", comentó Ancelotti sobre la remontada en el estadio de La Cerámica.

Una capacidad de sobreponerse a la adversidad que demostró por excelencia el Real Madrid la pasada temporada en la Liga de Campeones, teniendo que remontar en las eliminatorias, a doble partido, contra París Saint-Germain, Chelsea y Manchester City para llegar a una final de París, en la que se alzó con su 14º título.

Además, dicha campaña ya saboreó lo que es remontar un 2-0 en contra en un encuentro, en su visita al Sevilla, que acabó con idéntico resultado que el encuentro contra el Villarreal de este jueves (2-3).

De los once partidos que el Real Madrid ha logrado darle la vuelta a un 2-0 en contra, solo uno es en la 'Champions', en la temporada 2004-2005 frente a la Roma (4-2), en un partido de fase de grupos en el que encajó dos goles en 21 minutos.

Del resto, otro, además del de Villarreal, ha sido en la Copa del Rey -contra el Málaga en 2012- y los ocho restantes en Liga.

Partidos en los que el Real Madrid ha remontado un 2-0 en el S.XXI

2022-2023 (Copa del Rey): Villareal 2-3 Real Madrid

2021-2022 (Liga): Sevilla 2-3 Real Madrid

2016-2017 (Liga): Villarreal 2-3 Real Madrid

2015-2016 (Liga): Rayo Vallecano 2-3 Real Madrid

2011-2012 (Copa del Rey): Real Madrid 3-2 Málaga

2009-2010 (Liga): Real Madrid 3-2 Sevilla

2006-2007 (Liga): Real Madrid 4-3 Espanyol

2004-2005 (Liga de Campeones): Real Madrid 4-2 AS Roma

2003-2004 (Liga): Valladolid 2-3 Real Madrid

2002-2003 (Liga): Málaga 2-3 Real Madrid

2002-2003 (Liga): Real Madrid 4-2 Recreativo de Huelva.

