Reelección de Santos divide al Movimiento Político Mira

enfrentamiento a través de las redes sociales entre la senadora Alexandra Moreno Piraquive y la representante Gloria Stella Díaz.

El rifirrafe entre estas dos congresistas inició con los trinos de Moreno Piraquive, quien dijo “Gloria Stella Díaz, ser cínica para usted parece ser muy fácil, abusar de púlpitos y entregar la independencia de MIRA…un error imperdonable”, dijo.

“En Mira todos conocen su altanería y grosería Gloria Stella, y la negociación con Zuluaga no la hice yo. No me voy a prestar a un juego de altanería y odio, ganó la paz y yo soy una mujer de paz”, insistió.

En medio de la polémica por el fuerte enfrentamiento, la representante culpó a la senadora de haberle “vendido el alma al Diablo” tras apoyar la reelección del candidato Juan Manuel Santos.

“Senadora Alexandra, no se equivoque conmigo, es usted quien vendió el alma al Diablo, traicionó a su propia madre y quiso negociar la independencia”, señaló.

La pelea entre la dos parlamentarias del movimiento Político Mira, ha mantenido divididos a los congresistas de la bancada.