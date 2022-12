Ricardo Lunari y el recuerdo de su paso por Millonarios como jugador

El nuevo entrenador de Millonarios recordó en una entrevista como fue su paso por el club ‘embajador’ como futbolista en la década de los noventa.

“Tuve que salir a buscar club y gracias a Dios apareció Millonarios, no sé cómo ni por qué, pero una mañana me llamó un representante argentino a preguntarme si quería venir a Bogotá”, dijo.

Lunari tuvo algunas dudas al principio pero pronto se dio cuenta que la decisión que había tomado de venir a Colombia era la correcta.

“Fue muy lindo los primeros días de adaptación, me hicieron muy fácil todo, me llevaban de aquí para allá y luego llegó mi familia y me acomodé mejor”.

Finalmente el entrenador argentino recordó el día de su debut en el club ‘embajador’.

“El primer partido fue en El Campín contra el Junior, ganamos 3-0 pero ese día nació un lazo con la afición. Las dos primeras pelotas que toqué tuvieron incidencia en el resultado; en cinco o seis minutos había dado dos pases de gol y la gente inmediatamente empezó a corear mi nombre".