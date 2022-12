¡Ruge el Tigre! Falcao García marca doblete contra el CSKA en Champions

Publicidad

El Mónaco dio un paso muy importante para su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones, derrotando por 3-0 en casa al CSKA de Moscú, con doblete incluido de su atacante colombiano Radamel Falcao, este miércoles en la cuarta jornada del grupo E.

El equipo de Principado abrió la victoria en el 12 por medio de Valère Germain y el 'Tigre' Falcao puso ya distancias con sus dianas en el 28 y el 41. El marcador no se movió en la segunda parte.

Con 8 puntos (2 victorias, 2 empates), el Mónaco es líder en solitario del grupo E. Por detrás está ahora el Bayer Leverkusen (2º, 6 puntos), tras su victoria 1-0 en el campo del Tottenham (3º, 4 puntos). El CSKA sigue colista, con 2 unidades.

La victoria devuelve la sonrisa al Mónaco, segundo de la liga francesa, que el fin de semana vio cómo su empate en Saint-Etienne (1-1) y la victoria del líder Niza ante el Nantes (4-1) había aumentado su desventaja con el equipo de cabeza hasta los 6 puntos.

Falcao fue suplente en ese partido en Saint-Etienne y jugó la última media hora. El atacante colombiano reapareció hace casi dos semanas, después de un mes de baja por una conmoción cerebral.

Su primer gol llegó en el 28, con un remate certero tras una gran jugada por la izquierda de Benjamin Mendy, que con su asistencia tuvo gran parte de la responsabilidad.

Poco después, en el 41, Falcao logró el segundo de su cuenta particular y el tercero de los suyos recibiendo un pase de Germain en el área, dándose la vuelta con gran habilidad para encontrar el hueco.

Fueron los primeros goles del delantero colombiano en una fase de grupos de la Champions desde 2010. En competiciones europeas sus números son muy positivos, ahora con 42 goles en 46 partidos.

Antes de esos dos goles de Falcao, el Mónaco había firmado el primero en el 12. Tras una serie de rebotes, un pase en globo de Kamel Glick dejó a Germain en solitario ante el arquero de los rusos, al que terminó batiendo con un tiro por bajo.

El entrenador del Mónaco, el portugués Leonardo Jardim, destacó el gran partido de Falcao.

"Lo importante es que el club, yo, el equipo y él mismo creen en sus posibilidades. Ha hecho un muy buen partido durante sesenta minutos. Ese es Falcao, con muchas combinaciones en el juego. Ahora tiene que ganar regularidad e ir encadenando partidos", estimó.

"El Mónaco hizo un gran partido. En la primera parte hubo espectáculo, tres goles, muchas combinaciones. Creo que los espectadores y los telespectadores han podido disfrutar", celebró.

Menos satisfecho quedó el técnico del CSKA, el exseleccionador ruso Leonid Slutski.

"No conseguimos jugar hoy. No puedo decir nada. Es la primera vez esta temporada que sufrimos una derrota tan dura. Me disculpo ante nuestros aficionados", dijo.