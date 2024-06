Sao Paulo da detalles del futuro de James Rodríguez: ¿se va a Argentina?

Desde comienzos de 2024 se creció un rumor de que el cucuteño James Rodríguez no continuaría en Sao Paulo por diferencias con el cuerpo técnico; ahora, con Luis Zubeldía la situación no mejoró, sino que el colombiano aumentó su interés de salir del fútbol de Brasil.

A raíz de eso, diversos clubes salieron a buscar la situación del colombia, según medios internacional. Boca Juniors, Everton, Celta de Vigo, clubes de la MLS y hasta el Junior de Barranquilla han sonado como opciones para que James continúe su carrera.

Pero en rueda de prensa, Julio Casares, presidente de Sao Paulo, descartó todos estos rumores al confirmar que, hasta ahora, el club paulista no recibió ninguna oferta llamada o interés hacia el cucuteño, sino que son rumores y él continuará mientras tanto con el equipo brasileño.

James Rodríguez regresó a la Libertadores como titular Foto: AFP

“No hay ninguna propuesta. Es curioso que en nuestro entorno a veces abrimos redes sociales y hay muchas novedades, no tenemos nada nuevo que ofrecer (…) Esperemos que termine la Copa América. Después de eso este panorama será un poco más completo, luego la decisión siempre la toma el comité técnico”, dijo el presidente.

Aunque en sus transmisiones de la Kings League en Twitch, James ha expresado lo feliz que está en Brasil, parece que su amor por el país llega a su fin con la llegada del argentino Luis Zubeldía. Zubeldía no ha considerado a James para formar parte del 11 ideal, argumentando que no posee las condiciones adecuadas.

"Estoy enfocado en el presente, en el día a día. Como dije antes, el fútbol cambia demasiado, siempre. Un día estamos aquí, otro día en otro lugar. Entonces, no sé. Solo quiero hablar del presente, del ahora. Voy a intentar recuperarme, ayudar al equipo y, si me quedo bien, pero la verdad es que no lo sé", expresó en algún momento.