Sexo, cigarrillos y desenfreno en la película sobre Dominique Strauss-Kahn

que hablar al conocerse las imágenes de la película de Abel Ferrara "Welcome to New York".

Las imágenes muy sexuales del filme, protagonizado por Gerard Depardieu, que encarna a Strauss-Kahn (cuyo nombre nunca se pronuncia), y por la actriz británica Jacqueline Bisset, circulan en Cannes, donde se abrió el miércoles la 66º edición del festival de cine más importante del planeta.

Las imágenes entrecortadas de suspiros sugieren que el filme revelará todos los sórdidos detalles de la supuesta adicción sexual de Dominique Strauss-Kahn, que hasta su arresto por la policía de Nueva York, en mayo del 2011, se perfilaba como candidato socialista a la presidencia de Francia.

En una imagen, un amigo le pregunta a DSK por qué se deja llevar por el desenfreno sexual, a lo que éste responde: "¿Qué, preferirías jugar golf?".

El trailer de 1 minuto y 43 segundos apareció también en Youtube , lo que Wild Bunch asegura fue sin su consentimiento.

La casa productora indicó el jueves que las primeras imágenes del filme estaban destinadas a ser mostradas en el mercado de cine de Cannes, donde acuden cientos de compradores del mundo entero.

El escándalo que causó el derrumbe del poderoso político francés estalló cuando una empleada de limpieza del hotel Sofitel de Nueva York lo acusó de haber abusado de ella. Según DSK, la relación sexual que mantuvo con Nafissatou Diallo fue por consentimiento mutuo.

La última de las imágenes vistas en Cannes muestran a DSK en el famoso cuarto de hotel neoyorquino, saliendo de la ducha envuelto en una toalla y encontrándose con Diallo.

Con AFP