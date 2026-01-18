Con caballos y música: así llegaron las cenizas de Yeison Jiménez a su finca

La música popular colombiana atraviesa un momento de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, uno de sus máximos exponentes, quien falleció a los 34 años. Además de su trayectoria artística, Jiménez se había consolidado como empresario, con cerca de nueve compañías activas y un patrimonio significativo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del género en el país.

El artista perdió la vida el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá, cuando se movilizaba en su avioneta. En el siniestro también fallecieron cinco integrantes de su equipo de trabajo, identificados por Medicina Legal como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, manejando 3 líneas de investigacón, según confirmó el Ministerio de Transporte.

Yeison Jiménez fue reconocido no solo por su éxito musical, sino por marcar hitos históricos en la industria, como convertirse en el primer cantante de música popular en llenar el estadio El Campín de Bogotá.



Su figura también era cercana a sus seguidores, con quienes mantenía comunicación constante a través de redes sociales. Horas antes del accidente, el artista envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos vía WhatsApp, texto que hoy es recordado como su último contacto público.

En cumplimiento de su última voluntad, las exequias del cantante incluyeron varios actos simbólicos. El pasado 14 de enero se realizó un homenaje multitudinario en el Movistar Arena de Bogotá, donde familiares, colegas y seguidores le rindieron tributo.

Posteriormente, el sábado 17 de enero, sus cenizas fueron trasladadas a su finca y criadero La Cumbre, ubicada en Fusagasugá. Allí, en medio de una caravana, sus caballos acompañaron el cofre funerario, tal como el artista lo había expresado en la letra de su canción 'Destino final'.

La letra de esta canción dice

Que el último beso sea el de mi madre

Que la virgencita me los acompañe

Que sean mis caballos

Los que a mí me lleven

Al destino final