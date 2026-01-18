En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Con caballos y música: así llegaron las cenizas de Yeison Jiménez a su finca

Con caballos y música: así llegaron las cenizas de Yeison Jiménez a su finca

El sábado 17 de enero, las cenizas de Yeison Jiménez fueron trasladadas a su finca y criadero La Cumbre, ubicada en Fusagasugá.

