Esta sería la última canción que cantó Yeison Jiménez en un restaurante antes de perder la vida

Luego de más de ocho días de la muerte del cantante de éxitos como Destino final, Aventurero y Vete, entre otros, Yeison Jiménez, se siguen conociendo detalles de sus últimas horas de vida. El artista perdió la vida el pasado sábado 10 de enero de 2026 en Paipa, departamento de Boyacá, tras un siniestro aéreo.

En el accidente también fallecieron varios integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. En honor a su memoria, el 14 de enero, cientos de personas y reconocidos artistas de la música popular que compartieron carrera con Jiménez se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendirles un sentido homenaje.

Días después, comenzó a circular un video en el que se ve a Yeison Jiménez junto a su equipo en el municipio de Belén, Boyacá. En entrevista con La Red de Caracol Televisión, Vanessa Velandia y Leidy Ramos relataron que el cantante pasó por una tienda del sector, donde compró productos típicos y se tomó una fotografía con ellas. “Compró un queso campesino, queso con bocadillo y un bloque de queso doble crema. Dijo que tenía afán, nos regaló la foto y se fue”, contaron.



Aunque en redes sociales se viralizó esa imagen como la supuesta última fotografía del artista, posteriormente se conoció que, tras salir de ese lugar, Jiménez se dirigió a un restaurante, donde quedó registrado a las 2:56 de la tarde.

En ese sitio, Yeison Jiménez y su equipo almorzaron. Según relataron los trabajadores del establecimiento, inicialmente pidió seis aguas de panela y luego ordenó trucha para todos los acompañantes, solicitando que estuviera bien asada, sin importar el tiempo de espera.

Edgar Araque, uno de los empleados del lugar, aseguró que mientras esperaban el almuerzo, el cantante entonaba una canción cuyo mensaje hacía referencia a la muerte. “Mientras le servían el almuerzo, cantaba la canción sobre la muerte, se tocaba la cabeza y se pegaba en el momento”., relató.

Por su parte, Eliana Araque, otra trabajadora del restaurante, afirmó que el artista consumió dos truchas y agua de panela, y que cantaba junto a Jefferson Osorio, uno de sus acompañantes.

A raíz de estos testimonios, en redes sociales han surgido especulaciones sobre cuál habría sido la canción que interpretaba Yeison Jiménez en ese momento. Una de las versiones más mencionadas por sus seguidores es Cuando yo muera, interpretada por el Charrito Negro.

Su letra dice:

Cuando yo me muera no quiero que lloren

Ni quiero ramos ni adornos en mi tumba

Quiero me canten mis más lindas canciones