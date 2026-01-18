En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Hablan últimos fans que pudieron hablar con Yeison Jiménez antes de morir: "Cantaba sobre la muerte"

Hablan últimos fans que pudieron hablar con Yeison Jiménez antes de morir: "Cantaba sobre la muerte"

Aunque inicialmente se creía que la última foto de Yeison Jiménez había sido tomada en la tienda donde compró un queso, en realidad su último registro ocurrió en un restaurante, a las 2:56 de la tarde.

Publicidad

Publicidad

Publicidad