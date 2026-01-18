Hablan últimos fans que pudieron hablar con Yeison Jiménez antes de morir: "Cantaba sobre la muerte"

Yeison Jiménez, el reconocido intérprete de 34 años apodado como 'El Aventurero', representaba una de las historias de éxito más inspiradoras del género popular en Colombia, logrando escalar desde sus humildes comienzos en Corabastos hasta llenar escenarios de la talla de El Campín.

El luto nacional se desató la tarde del pasado sábado 10 de enero de 2026, cuando se confirmó su trágico fallecimiento tras un siniestro aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá. Apenas dos horas antes del fatal desenlace, Jiménez fue visto por última vez en una cafetería de Belén, Boyacá, donde, con su sencillez característica, compartió alimentos y se tomó fotografías con algunos fanáticos antes de dirigirse hacia el aeropuerto para abordar su aeronave privada.

La Red de Caracol Televisión reveló que, aunque inicialmente se creía que la última foto de Yeison había sido tomada en la tienda donde compró un queso, en realidad su último registro ocurrió en un restaurante, a las 2:56 de la tarde.

Las personas que lo atendieron en el lugar hablaron con el programa sobre cómo fueron esos últimos momentos. Edgar Araque relató que: “Él entró y primeramente pidió seis aguas de panela; después pidió que le dieran seis truchas para él y los acompañantes que iban con él, y dijo que las quería bien asaditas, que no importaba si se demoraban en el momento”.



Hablan últimos fans que pudieron hablar con Yeison Jiménez antes de morir: "Tenían afán"

Araque también recordó que, mientras le servían el almuerzo, el cantante se mostraba animado: “Mientras le servían el almuerzo, cantaba y decía la canción de ‘cuando yo me muera no quiero que lloren’, se tocaba la cabeza y se pegaba”.

Por su parte, Eliana Araque, otra de las trabajadoras del restaurante, aseguró que Yeison compartía con su equipo y se mostraba de buen ánimo: “Cantaba con Jefferson Osorio, que era el acompañante. Él estaba muy feliz, estaba alegre; ahí comía y cantaba”.

Sobre el accidente, las autoridades y testigos han confirmado que la avioneta de matrícula N325FA, propiedad del cantante, se precipitó a tierra tan solo una milla después de haber despegado de la terminal aérea de Paipa con destino a Marinilla, Antioquia.

Registros audiovisuales conocidos recientemente por La Red muestran que el impacto fue seguido por fuertes explosiones que dejaron el vehículo completamente calcinado, impidiendo cualquier intento de rescate por parte de los lugareños.

En el siniestro perdieron la vida un total de seis personas, incluyendo a Yeison y a cinco miembros de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.