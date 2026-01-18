Confirman nueva fecha del concierto de Yeison Jiménez en El Campín y detalles del homenaje

Luego de la muerte del cantante de música popular de 34 años, Yeison Jiménez, uno de los principales interrogantes entre sus seguidores estaba relacionado con el concierto que tenía programado para el próximo 28 de marzo de 2026.

Según confirmaron a través de las redes sociales oficiales del artista y de la empresa organizadora Sírvalo Pues, el evento no fue cancelado, sino reprogramado para el sábado 31 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

"EL SUEÑO DEL AVENTURERO SIGUE VIVO. Y vamos a cumplirlo juntos. Este será un momento para marcar la historia de la música en Colombia y honrar el legado de Yeison Jiménez", señalaron en la publicación, en la que además indicaron que el concierto será un homenaje y tributo al artista, quien había expresado en varias ocasiones su sueño de realizar su segundo Campín.

Confirman en qué fecha quedó reprogramado el concierto de Yeison Jiménez en el Campín y cómo será

En el comunicado también precisaron que: "Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público".



Por su parte, Sírvalo Pues explicó que las personas que ya habían adquirido sus entradas mantendrán la misma ubicación para la nueva fecha.

En cuanto al reembolso, informaron que "las personas que adquirieron su boletería y que no puedan asistir o no deseen participar del evento en esta nueva fecha, podrán solicitar a Tuboleta la devolución del dinero pagado por sus boletas hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de boletería".

Asimismo, advirtieron que, si no se solicita la devolución dentro del plazo establecido, no será posible hacerlo posteriormente. Además, señalaron que aún quedan entradas disponibles, las cuales pueden adquirirse a través de TuBoleta.com, con precios desde los 250.000 pesos colombianos.

Cabe recordar que Yeison Jiménez fue el primer artista de música popular en llenar el estadio El Campín, el 26 de julio de 2026, cuando más de 45 mil personas asistieron de manera presencial y otras 20 mil siguieron el concierto en vivo a través de YouTube, marcando un hito en el género.