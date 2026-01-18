Piloto habla sobre posibles causas de accidente donde murieron Yeison Jiménez y su equipo: "Peso"

Luego de la muerte del cantante de música popular de 34 años, Yeison Orlando Jiménez, y de varios integrantes de su equipo de trabajo, identificados como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, continúan conociéndose detalles del siniestro aéreo.

El pasado sábado 10 de enero, el país quedó conmocionado por el accidente que cobró la vida de los seis ocupantes de la aeronave, ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

Aunque han surgido múltiples hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido aquella tarde, el Ministerio de Transporte informó que se adelantan al menos tres líneas de investigación para determinar las causas del accidente. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas.

La segunda línea de investigación se centra en el componente técnico, relacionado con el mantenimiento y el estado general de la aeronave. Finalmente, se analizan los factores humanos, que incluyen el entrenamiento, la experiencia, la licencia y las condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes.



Frente a las múltiples especulaciones, en el programa La Red de Caracol Televisión, Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (Aeroboyacá), señaló que “partamos del principio de que los aviones Piper o este tipo de aeronaves no son viejos. Ese calificativo no corresponde a la realidad, porque el fabricante mantiene su vigencia a través de boletines y mejoras constantes”.

Sobre el video en el que se percibe una alerta en la aeronave de Jiménez antes de despegar, explicó que se trata de una situación normal, ya que el avión se encontraba a la espera y no tenía los motores a máxima potencia. “Cuando el motor está en mínima potencia no está succionando aire ni combustible; al aplicar potencia, los sensores comienzan a activarse y esas alertas desaparecen”, indicó.

Además, explicó que una aeronave se comporta de manera similar al cuerpo humano, ya que no responde igual en todas las condiciones. “Los operadores suelen volar con el combustible exacto y no con los tanques llenos, por temas de peso. Incluso, aunque el avión tenga capacidad para ocho personas, se restringen sillas para mantener un equilibrio operativo seguro”, señaló.

Navia también afirmó que una aeronave debe tener la capacidad de volar con un solo motor y que el Piper cumple con esta condición, aunque aclaró que se trata de un avión con altas restricciones operativas. “Puede hacerlo, pero llegar al procedimiento o actuar a tiempo exige una reacción muy precisa”, explicó.

Sin embargo, el piloto fue enfático en que no es posible juzgar las actuaciones del capitán de la aeronave, pues cada decisión depende de las condiciones específicas del momento y del análisis que realiza el piloto en tiempo real.