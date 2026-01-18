Aparece el último mensaje enviado por Yeison Jiménez en WhatsApp, ¿qué dijo?

La música popular colombiana continúa de luto tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género en los últimos años. El cantante falleció a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá, un hecho que conmocionó no solo a sus seguidores, sino a toda la industria musical del país.

En el siniestro también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según confirmó Medicina Legal.

La despedida oficial se realizó el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de fanáticos acudieron vestidos de blanco, con flores y pancartas, para rendir un último homenaje al artista que marcó a toda una generación.



¿Cuál fue el último mensaje que Yeison Jiménez envió por WhatsApp?

En medio del dolor, ha salido a la luz uno de los últimos mensajes que Yeison Jiménez envió a sus seguidores a través de un grupo de WhatsApp, conformado por sus fanáticos más cercanos, conocidos como los “Jimenistas de corazón” . El mensaje, enviado un día antes de su fallecimiento, acompañaba una imagen suya en tarima y decía: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”, palabras que hoy cobran un profundo significado.

Último mensaje de Yeison Jiménez en su canal de WhatsApp.

Según relataron varios integrantes del grupo, el cantante solía interactuar constantemente con ellos, compartiendo fotografías, breves reflexiones y mensajes de agradecimiento. En los días previos al accidente, hablaba sobre sus conciertos, sus compromisos artísticos y también dejaba ver momentos sencillos de su vida cotidiana. En Instagram mantenía una dinámica similar, y dos días antes de la tragedia había publicado una foto durante una presentación, agradeciendo el respaldo de su público.



Último mensaje de Yeison Jiménez en Instagram.

Más allá de su exitosa carrera, Yeison Jiménez es recordado por su fe, su cercanía con la gente y su faceta como padre. Su hija Thaliana contó recientemente que el mayor sueño del cantante era ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa de sus vidas, un anhelo que hoy llena de nostalgia a sus seguidores.