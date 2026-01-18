En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Sayco explica cómo se repartirán las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte: así es el proceso

Sayco explica cómo se repartirán las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte: así es el proceso

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Sayco explicó cómo se repartirán sus regalías entre herederos, mientras su música lidera plataformas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad