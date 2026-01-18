Sayco explica cómo se repartirán las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte: así es el proceso

La inesperada muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, en el que también fallecieron cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto, dejó un profundo vacío en la música popular colombiana.

Sin embargo, su legado artístico no solo se mantiene vigente, sino que ha tomado aún más fuerza en plataformas digitales, donde miles de seguidores han convertido sus canciones en un homenaje constante a su vida, su historia y su carrera.

En los días posteriores a su fallecimiento, varias de sus producciones escalaron rápidamente en los listados de reproducción. En especial, la canción ‘Destino Final’, que lanzó en 2024 junto a Luis Alfonso, se convirtió en la número uno del Top 50 Colombia de Spotify.

Para muchos fanáticos, este tema resulta especialmente conmovedor por la manera en que el artista describía cómo quería ser recordado tras su partida, lo que hoy se interpreta como un mensaje casi premonitorio. Además, ocho de sus canciones figuran entre las diez más escuchadas del país, tanto en Spotify como en plataformas como YouTube, Deezer y Apple Music.



Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: Instagram Yeison Jiménez

¿Cómo se repartirán las reglaías de Yeison Jiménez?

En medio de este fenómeno musical, surgió una pregunta clave: ¿qué pasará con las regalías generadas por su obra? La Red consultó con César Ahumada, gerente general de Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), quien explicó cómo se maneja este tipo de procesos tras la muerte de un compositor o intérprete afiliado a la sociedad.

Según Ahumada, Yeison Jiménez contaba con 72 obras registradas y era socio activo desde 2016. Para que las regalías puedan ser entregadas a sus familiares, es necesario que se adelante un proceso sucesoral, ya sea por vía judicial o ante una notaría.

“Una vez los herederos se ponen de acuerdo y el juez define los porcentajes que corresponden a cada uno, Sayco procede con la distribución de los recursos”, explicó.

Del total recaudado por la ejecución pública de sus canciones, el 70 % será entregado directamente a los herederos, mientras que un 10 % se destina a beneficios sociales para todos los socios de la entidad y el 20 % restante cubre gastos administrativos.

Pero el impacto de su partida no solo se siente en su familia. Los músicos que lo acompañaban en sus giras y parte de su equipo técnico quedaron sin empleo tras la tragedia. Por esta razón, varios artistas del género popular han unido esfuerzos para brindarles respaldo, invitándolos a nuevos proyectos y escenarios.

Así, mientras Colombia sigue cantando sus canciones, Yeison Jiménez continúa presente no solo en las listas musicales, sino también en la memoria colectiva de un público que lo vio crecer y triunfar a través de su música.