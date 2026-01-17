Revelan video que muestra peculiar gesto que tuvo Yeison Jiménez horas antes del accidente

Un nuevo video difundido en redes sociales ha conmovido a los seguidores de Yeison Jiménez, al mostrarlo en lo que serían sus últimas horas antes del trágico accidente que acabó con su vida. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de un hotel en Málaga, Santander, se han convertido en uno de los registros más comentados por la carga emocional que representan para quienes lo admiraban.

El clip corresponde al Hotel Big Ben, lugar donde el artista se hospedaba previo a su presentación en el estadio municipal de ese municipio. En las imágenes se observa al cantante caminando por los pasillos del establecimiento, vestido de manera casual y manteniendo una actitud serena, sin que nada haga prever lo que ocurriría horas después.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención entre los usuarios es cuando Jiménez se detiene frente a un espejo, se observa brevemente y continúa su camino.

Ese gesto, aparentemente sencillo, ha sido interpretado por muchos como una despedida simbólica, aunque no exista ninguna confirmación de que tuviera algún significado especial. Lo cierto es que la escena ha despertado una fuerte reacción entre sus fanáticos, quienes han expresado mensajes de nostalgia y admiración en distintas plataformas.



🚨 ATENCIÓN | Sale a la luz otro video del reconocido artista Yeison Jiménez, captado en el hotel Big Ben, instantes antes de subir al escenario en el municipio de Málaga, durante sus ferias y fiestas. 💛 En las imágenes se le ve de buen ánimo, sonriente y cercano, mientras la… pic.twitter.com/i2hZSKq84b — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 15, 2026

El material audiovisual también muestra al cantante saliendo del hotel y compartiendo instantes cercanos con algunas personas que se encontraban en el lugar. Según se aprecia en el video, Jiménez accede a tomarse fotografías y saludar a varios seguidores, demostrando una vez más la cercanía que mantenía con su público, incluso en medio de una apretada agenda de conciertos.



Este registro se suma a otros videos que han circulado en los últimos días, donde se ve al artista cumpliendo compromisos profesionales y disfrutando de su trabajo en tarima. Para muchos, estas imágenes ayudan a mantener viva su memoria y a recordar al intérprete de música popular como un hombre cercano, sencillo y comprometido con sus seguidores.

Hasta el momento, ni los allegados de Yeison Jiménez ni su equipo de trabajo se han pronunciado oficialmente sobre la circulación del video. Mientras tanto, sus fanáticos continúan compartiendo mensajes de homenaje y agradecimiento por el legado musical que dejó, recordando que, más allá de la tragedia, su voz y sus canciones seguirán marcando a varias generaciones.