Yeison Jiménez reveló a su productor que debía grabar 'Destino final' porque "no iba a durar mucho"

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero sigue generando conmoción.

Para homenajer al cantante y su equipo, el pasado miércoles, 14 de enero, se llevó a cabo una ceremonia en el Movistar Arena de Bogotá, donde los testimonios de Luz Mery Galeano, mamá del artista, y su hija Thaliana Jiménez, dejaron huella en los fans.

Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un nuevo relato de una persona muy cercana al fallecido cantante: se trata de su productor musical, Georgy Parra, quien reveló detalles sobre la vida privada y su relación laboral con el artista.

A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, Parra contó que Yeison Jiménez solía hablar con frecuencia sobre la muerte, aunque en su momento esas reflexiones parecían simples pensamientos existenciales. Con el paso de los días, esas palabras han adquirido un significado mucho más profundo para quienes compartieron con él su proceso creativo y personal.



Yeison Jiménez junto a su productor musical Georgy Parra. Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo Yeison Jiménez a su productor para grabar 'Destino final'?

Una de las historias que más impacto generó fue la relacionada con la canción ‘Destino final’, lanzada en 2024 y que hoy se posiciona como una de las más escuchadas del género popular en Colombia y otros países. El tema, producido por Parra y grabado junto a Luis Alfonso, no se realizó de manera presencial entre los artistas debido a compromisos de agenda. No obstante, durante la sesión de grabación de Yeison ocurrió un momento que dejó marcado al productor.

Según relató, mientras ajustaban algunos detalles de la canción, el cantante le manifestó que sentía que debía grabar ese tema en particular: ““Necesitaba grabar un tema así. Siento que no voy a durar mucho”, le dijo, una frase que hoy, tras su fallecimiento, resulta estremecedora para sus seguidores y equipo de trabajo.

Parra también recordó los inicios de la carrera de Jiménez y destacó el apoyo que recibió de figuras como Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Jessi Uribe y Rafael Mejía, quienes fueron clave en su crecimiento artístico. Además, reveló que el cantante atravesaba un momento decisivo en su trayectoria, pues tenía planeado lanzar cerca de tres álbumes y darle un giro importante a su propuesta musical.

El relato de Parra cobra vida en medio de un ambiente de dolor por la muerte del cantante, quien antes del grave accidente había expresado en ciertas ocasionades que soñó con su muerte.