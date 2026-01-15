En vivo
Yeison Jiménez se alcanzó a despedir de sus fans en su último concierto: "No dejen de soñar"

Yeison Jiménez se alcanzó a despedir de sus fans en su último concierto: "No dejen de soñar"

El artista dio una sentidas palabras a sus fanáticos en Málaga, Santander, en donde algunos lo han visto como un mensaje de despedida a todos por el apoyo durante años.

