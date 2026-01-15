Yeison Jiménez se alcanzó a despedir de sus fans en su último concierto: "No dejen de soñar"

Ante de su sufrir el trágico accidente que le costó la vida en Paipa, Boyacá, Yeison Jiménez tuvo su último concierto en video en Málaga, Santander, en donde tuvo un repertorio acompañado de sus más grandes éxitos como "MLP", "Vete", "Por qué la envidia", "Ni tengo ni necesito", "Se acabó", entre otros.

Su partido dejó un dolo gigante entre sus seguidores que, hasta ahora, no han podido olvidar esos momentos que el artista dejó todo de sí tanto dentro como por fuera de los escenarios a través de su música. Pero los últimos que lo escucharon -seguidores en Santander-, atesoran ese último concierto y en especial las palabras que para muchos han sido de despedida.

Primero dejó unas sentidas palabras al momento de interpretar "El Mejor Caballo" en donde le agradeció y dejó un mensaje a todos sus seguidores: "Esta canción es muy especial para mí. La escribí cuando soñaba y quería tener un caballo. Si Dios me ha permitido es hacer éxitos, pegar éxitos en este país y en otros más. Me siento feliz de iniciar este 2026 lleno de salud, amor y bendiciones con toda mi familia y mis seres queridos vivos. Pero en especial por todo el amor de ustedes, de poder contar con el cariño de un público como ustedes en Colombia, los quiero".

Ahí interpretó este éxito -uno de los más famosos del 'Aventurero'-. No obstante, el punto en donde dio el punto final a sus palabras en su presentación en Málaga fueron al final ante de cantar "MLP", pues los invitaba a su concierto el 28 de marzo en Bogotá en El Campín.



"Gracias, nos vemos en El Campín para repetir el mejor concierto. Les dedico esta canción para que nunca dejen de soñar", dijo el oriundo de Manzanares y cantar "MLP", siendo la última canción que pudo dar en vivo sin saber lo que sucedería 24 horas después cuando se disponía a repetir otra noche histórica en Marinilla, Antioquia.