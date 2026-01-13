Así recuerdan el último concierto de Yeison Jiménez; fue en Santander: “Impresionante”

El municipio de Málaga, en la provincia de García Rovira, vivió una de las noches más recordadas de sus ferias y fiestas con la presentación del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien ofreció un concierto multitudinario el viernes pasado en el estadio municipal, ante cientos de asistentes que corearon sus canciones hasta altas horas de la madrugada.

Durante el show, el artista interpretó gran parte de su repertorio, con especial énfasis en sus temas más románticos, muchos de ellos dedicados a las mujeres, lo que generó una conexión permanente con el público. La presentación se extendió más de lo previsto, luego de que Yeison Jiménez regresara al escenario para cantar varias canciones adicionales, en medio de los aplausos y ovaciones de los asistentes.

El alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno, destacó la calidad artística y humana del cantante, así como la cercanía que mantuvo con el público durante todo el concierto.

“Fue un concierto muy bueno, un artista excelente, con una calidad musical y vocal increíble, muy integrado con la gente. Todos los que estuvimos allí nos fuimos muy contentos y felices”, señaló el mandatario local.



Moreno también resaltó el mensaje que el artista compartió durante su presentación, al recordar sus orígenes humildes y el esfuerzo que lo llevó a consolidarse en la música popular.

“Narraba su historia de vida, contaba que incluso llegó a vender empanadas. Era una persona que venía de abajo y que hizo su carrera a pulso, logrando llegar muy alto como artista y como ser humano”, agregó.

Al finalizar el concierto, Yeison Jiménez se despidió visiblemente emocionado del público de Málaga.

Posteriormente, el artista y su equipo emprendieron viaje por carretera hacia Paipa, para luego tomar un vuelo con destino a Medellín, cerrando así una noche que quedó marcada en la memoria de los habitantes del municipio.

El concierto se consolidó como uno de los eventos centrales de las ferias y fiestas de Málaga.