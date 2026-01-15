Sale a la luz foto no antes vista de las exequias privadas de Yeison Jiménez en Bogotá

Tras el homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez que se llevó a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, una imagen inédita ha llamado la atención de los fans, pues se ven las exequias privadas del cantante.

Esto, teniendo en cuenta que los féretros, tanto del artista como de los cinco integrantes de su equipo de trabajo que también murieron en el accidente aéreo, eran netamente simbólicas y en realidad los cuerpos de las víctimas no estaban en el escenario.

Fue así como una imagen íntima compartida por Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, salió a la luz, donde se ve el féretro del artista junto diferentes objetos que simbolizaron su carrera artística y su vida personal, entre los que se destaca como pieza central el sombrero, su marca distintiva que lo caraterizó en todos los escenarios en los que se presentaba.

Es importante resaltar que esta ceremonia se realizó de forma privada para honrar la vida del cantante entre familiares y amigos muy cercanos, un día antes del homeaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena, donde Yeison Jiménez hizo historia en la capital en varias ocasiones.



Esta es la foto no antes vista de las exequias privadas de Yeison Jiménez

Sombrero y caballo: así luce el féretro de Yeison Jiménez en el último adiós de su familia

En medio del homenaje, fans fueron testigos de la enorme huella que dejó el artista en el país y en el género, pues junto a los testimonios de los familiares del cantante, las voces de grandes amigos y artistas se unieron a la reunión.

En el lugar estuvieron presentes Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao, entre otros, quienes dedicaron grandes palabras, recuerdos y canciones para recordar al fallecido artista.

Sin embargo, en medio del homenaje, una sorpresa que mantenían los grandes exponentes de la música popular no se hizo esperar más. Fue así como Pipe Bueno, quien fue el primer artista en subir al escenario, nuevamente tomó el micrófono para anunciar: "Colombia, Bogotá, hoy les queremos presentar una canción que con mucho afán, con mucho correr, con mucho amor, pero con mucho dolor, en cuestión de horas, nos reunimos casi todos los cantantes de la música popular colombiana para grabar un tema musical en honor a Yeison Jiménez y a todo su equipo".

La canción fue titulada 'Aventurero en el cielo', de la que hicieron parte Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, El Charrito Negro, Alzate, Ciro Quiñonez y Sebastián Ayala.