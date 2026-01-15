La dolorosa promesa que la mamá de Yeison Jiménez le hizo al cantante: "El día que nos encontremos"

En medio del homenaje que se llevó a cabo este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y los miembres de su equipo que también fallecieron en el accidente el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa Boyacá, un testimonio sigue dando de qué hablar.

Se trata de las dolorosas palabras que dedicó la madre del artista, Luz Mery Galeano, a los presentes en medio del homenaje, quien lo recordó con lágrimas en sus ojos y voz entrecortada, de la mano de su nieta, la pequeña hija de 7 años del cantante Thaliana Jiménez.

La mujer recordó a su hijo como un hombre agradecido, orgulloso de sus raíces y profundamente creyente: "Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios, y se fue diciendo: mi mamá es una guerrera, mi mamá es una berraca, mi mamá es la mejor de todas, mi mamá nunca nos acostó con hambre”, enfatizó.

Mamá de Yeison Jiménez habla por primera vez sobre la muerte de su hijo en homenaje en Bogotá

Galeano reveló que fue gracias al amor y el orgullo por su hijo que logró despedirlo públicamente: "Hasta ayer, se los juro con todo el dolor de mi alma, yo decía que no iba a poder cumplirle a mi hijo. No sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor, esa berraquera que él decía”.



¿Cuál fue la promesa que le hizo la mamá de Yeison Jiménez al artista?

Fue así como ante familiares, amigos y fans del cantante habló de la promesa que le hizo a su hijo: "De unos días para acá empecé a escuchar una canción y pensé que era perfecta para despedir a un ser querido, pero nunca imaginé que era para despedirte a ti. Quiero decirte que te la dedico, y el día que nos encontremos te la cantaré, mi amor”, contó con profundo dolor.



También prometió estar pendiente de los hijos y esposa del cantante para darles fortaleza: "Hijo, te quiero prometer que en lo que Dios me preste la vida, sea mucho o poco, estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que quizá sean más débiles que yo. Ahí voy a estar como la guerrera y la mujer que no te va a defraudar".