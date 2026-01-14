En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Los números de la suerte de Yeison Jiménez que cayeron en millonaria lotería

Los números de la suerte de Yeison Jiménez que cayeron en millonaria lotería

Un detalle conocido luego de la muerte del cantante de música popular reveló cuáles serían sus números de la suerte para jugar chances y loterías.

Publicidad

Publicidad

Publicidad