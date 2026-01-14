Los números de la suerte de Yeison Jiménez que cayeron en millonaria lotería

La dolorosa muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y los 5 integrantes de su equipo con quienes vivió el accidente aéreo el pasado 10 de enero sigue generando conmoción en el país.

Fue así como este miércoles, 14 de enero, se llevó a cabo un homenaje para brindarle la última despedida al artista en el Movistar Arena en Bogotá, donde se reunieron familiares, amigos cercanos y fans del cantante.

Sin embargo, en medio del un ambiente marcado por lágrimas, canciones y emotivos recuerdos, un detalle clave en medio de las honras fúnebres de Jiménez despertó aún más la atención de los colombianos.

Se trata de la placa del vehículo que acompañó el traslado final de Yeison Jiménez, siendo estos números los que ahora se consideran "los números de la suerte de Yeison Jiménez".



Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez Foto: Instagram

¿Cuáles son los números de la suerte de Yeison Jiménez?

Horas después del sepelio, y como suele ocurrir en Colombia en medio de hechos cargados de simbolismo, varios seguidores decidieron jugarle al chance con las tres últimas cifras de la matrícula de la carroza fúnebre.

Para algunos fue un acto de superstición; para otros, una forma de rendir homenaje al cantante; y para muchos más, simplemente una apuesta guiada por la esperanza de que algo extraordinario pudiera ocurrir.

La sorpresa se confirmó la noche del martes 13 de enero, cuando el número 586 salió ganador en el sorteo de la Lotería del Huila.

El número completo premiado fue el 3586, una combinación que coincidió exactamente con las tres cifras finales de la placa del vehículo que transportó los restos de Yeison Jiménez. El resultado no tardó en generar revuelo, especialmente entre quienes habían apostado basándose en ese detalle observado durante las exequias.

Fue así como algunos usuarios celebraron el golpe de suerte que les permitió obtener un premio importante, mientras otros interpretaron el hecho como una señal simbólica relacionada con el legado del artista. No faltaron quienes aseguraron que Yeison Jiménez “les cumplió” incluso después de su muerte, una frase que se repitió con fuerza en comentarios y publicaciones.