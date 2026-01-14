EN VIVO homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: último adiós de sus fans

En medio del luto que mantiene el país desde el pasado 10 de enero, fecha en la que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, fans podrán dar el último adiós en el Movistar Arena.

El homenaje, que se realiza este miércoles 14 de enero de 2025 en Bogotá, se lleva a cabo desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde en una primera franja horaria, y desde las 6:00 de la tarde y hasta las 10:00 de la noche en un segundo horario, siendo esa la hora en la que finalizará por completo la despedida.

Este es el EN VIVO del homenaje:

A través de la cuenta de Instagram del fallecido cantante de música popular revelaron las primeras imágenes del Movistar Arena, donde ya se encuentran los féretros de Yeison Jiménez y el equipo que lo acompañaba el día del fatal acidente.



También fue confirmado que varios artistas muy cercanos al cantante harán presencia para dar el último adiós en el Movistar Arena, entre ellos se encuentran:



Luis Alfonso

Pipe Bueno

Francy

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Paola Jara

Nelson Velásquez

Ciro Quiñonez

Alan Ramírez

Luis Alberto Posada

Este homenaje se da luego de que el artista perdiera la vida el pasado sábado 10 de enero, tras sufrir un accidente aéreo junto a cinco integrantes de su equipo, identificados como: el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.