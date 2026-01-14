En vivo
Bogotá  / EN VIVO homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: último adiós de sus fans
EN VIVO

EN VIVO homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: último adiós de sus fans

Este miércoles, 14 de enero, se lleva a cabo la última despedida al cantante de música popular Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

