Habló conductor de Yeison Jiménez y reveló cómo fueron las últimas horas del cantante

Bajo un ambiente de profunda tristeza entre los colombianos, continúan saliendo a la luz nuevos relatos que permiten reconstruir cómo fueron las últimas horas de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, quien falleció el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo que conmocionó al país.

En las últimas horas, se conoció el testimonio de Alexander Monroy Quevedo, conductor que estuvo con el artista poco antes del fatal suceso.

Su relato, concedido al diario El Tiempo, revela detalles de los últimos momentos del cantante en Paipa, Boyacá, donde había ofrecido una de sus últimas presentaciones.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez Foto: Instagram

Monroy explicó que conoció a Yeison Jiménez debido a su trabajo como chofer del personero de Duitama, Felipe Acosta. Fue así como, el 9 de enero en horas de la tarde, recibió al artista en el aeropuerto de Paipa, exactamente a las 4:10 p. m. Según narró, desde ese primer encuentro percibió la cercanía y sencillez que caracterizaban al intérprete de música popular.



Mientras esperaban el regreso de la aeronave que había transportado al equipo de trabajo del cantante, compartieron un momento tranquilo en una cafetería del municipio. “Nos tomamos unos tintos y él prefirió aromáticas. Estuvimos conversando con calma, sin afanes”, recordó Monroy, destacando la actitud amable de Jiménez.



Una de las últimas anécdotas que vivió Yeison Jiménez en Boyacá

Uno de los recuerdos que más lo marcaron fue el episodio de la ruana, una prenda tradicional que terminó convirtiéndose en símbolo de esa noche.

El conductor contó que, antes del concierto, Yeison dejó la ruana dentro del vehículo y salió al escenario vestido solo con camisa y sombrero. Sin embargo, el frío propio del clima boyacense se hizo sentir rápidamente.

“Cuando iba por la segunda canción, me hizo una seña desde el escenario y me pidió la ruana. Salí corriendo a la camioneta, se la llevé y terminó todo el concierto con ella puesta”, relató con nostalgia.

Publicidad

Durante su estadía en Paipa, compartieron momentos cotidianos que hoy cobran un valor especial. Buscaron comida típica, pues el cantante tenía antojo de una trucha, plato emblemático de la región.

También se detuvieron en una tienda para comprar bocadillo con queso, mientras conversaban sobre la familia, los hijos y, especialmente, sobre la mamá del artista. Monroy aseguró que Yeison hablaba con ilusión de un viaje que tenía planeado a Punta Cana el martes siguiente.



El último encuentro entre el conductor de Yeison Jiménez y el cantante

El último encuentro entre ambos ocurrió cuando el conductor lo llevó nuevamente al aeropuerto de Paipa. Todo transcurrió con rapidez, pues el equipo tenía prisa. Monroy se bajó del vehículo para ayudarle con las maletas y allí ocurrió una despedida que hoy resulta imposible de olvidar.

“Me devolvió la ruana doblada, me agradeció y cuando le estiré la mano, no me la recibió. Se quitó la cachucha, me la puso en la cabeza y me abrazó fuerte. Me dijo: ‘usted maneja muy chimba, mi hermano, muchas gracias por todo; mañana entonces nos vemos aquí mismo’”, relató conmovido.

Publicidad

Ese “mañana” nunca llegó. La muerte de Yeison Jiménez dejó un vacío profundo en la música popular y en miles de seguidores que hoy lloran su partida. Como homenaje póstumo, este 14 de enero se realizará un evento especial en el Movistar Arena de Bogotá, el cual será abierto al público y gratuito hasta completar el aforo, en honor a la vida y legado del artista.