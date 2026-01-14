En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Habló conductor de Yeison Jiménez y reveló cómo fueron las últimas horas del cantante

Habló conductor de Yeison Jiménez y reveló cómo fueron las últimas horas del cantante

El conductor que acompañó a Yeison Jiménez en Paipa reveló nuevos detalles sobre las últimas horas del cantante antes del trágico accidente aéreo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad