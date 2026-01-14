En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Se conoce última foto de Yeison Jiménez dos horas antes del accidente

Se conoce última foto de Yeison Jiménez dos horas antes del accidente

La foto fue tomada en una cafetería de Belén, Boyacá, cuando Yeison Jiménez y su equipo de trabajo se bajaron a comprar alimentos para luego salir camino hacia Paipa, a pocos kilómetros del lugar de la tragedia.

