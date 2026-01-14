Se conoce última foto de Yeison Jiménez dos horas antes del accidente

Tras las desgarradora partida del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo el pasado 10 de enero, se conoció la última foto que se habría tomado el artista en una cafetería de Boyacá.

La imagen, de acuerdo a las personas que posaron junto a él en la foto, fue capturada apenas dos horas antes del trágico accidente que cobró la vida del reconocido cantante.

La fotografía, que inicialmente parecía un registro cotidiano, se ha convertido en el último testimonio visual de Yeison Jiménez antes de su fallecimiento. Jiménez se encontraba en una cafetería de Belén, Boyacá, un punto de parada habitual para los viajeros que transitan por la zona, cuando dos trabajadoras del lugar le pidieron una foto, sin pensar que sería la última del artista junto a fanáticos de su música.

En ese lugar, el cantante fue visto comprando quesos mientras se movilizaba en una camioneta Toyota. Quienes lo vieron llegar junto a su equipo de trabajo, también fallecidos, describieron la escena como un fragmento común de su día a día: un hombre tranquilo cumpliendo con una rutina de viaje más, sin ninguna pretensión.

Tras su paso por Belén, el artista se dirigió a Paipa, ubicada a unos 35 kilómetros de distancia. Fue en este municipio donde tenía previsto abordar la avioneta que, minutos más tarde, sufriría el accidente fatal.

Aquella fotografía capturada en la cafetería, que en su momento fue un acto sencillo, se ha transformado ahora en un símbolo de lo inesperado y en un recuerdo doloroso que marca el fin de su carrera.

Vea la foto aquí: