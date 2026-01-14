Dolorosas palabras de la hija menor de Yeison Jiménez en su homenaje en el Movistar Arena

Este miércoles, 14 de enero de 2025, se lleva a cabo el homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien murio junto a Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora en un accidente aéreo el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá.

Siendo esta la última despedida hacia el cantante y su equipo de trabajo, en el recinto se dieron lugar doloroso testimonios de parte de familia y amigos cercaos al cantante, quienes lo recordaron entre lágrimas.

Uno de los relatos más dolorosos lo protagonizó la hija menor del cantante, Thaliana Jiménez, de tan solo siete años, quien frente a todos los fans del artista habló de la aflicción que siente.

"Agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor", empezó la menor, mientras mantenía su mano agarrada a la de su abuela, la mamá de Yeison Jiménez.



El sueño que Yeison Jiménez no pudo cumplir

Mientras hacía el pedido, la pequeña también recordó uno de los sueños más grandes que tenía su padre, quien murió a sus 34 años: "El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer".



Thaliana también pidió, frente a todo el recinto, "que todos los presentes oren por mi papá": "Yo hablé con mi papá, y él lo único que quería es que oraran mucho por él", finalizó la menor con lágrimas entre los ojos y la voz entrecortada.