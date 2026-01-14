En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Mamá de Yeison Jiménez habla por primera vez sobre la muerte de su hijo en homenaje en Bogotá

Mamá de Yeison Jiménez habla por primera vez sobre la muerte de su hijo en homenaje en Bogotá

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la mujer recordó a su hijo Yeison Jiménez como un hombre agradecido, orgulloso de sus raíces y profundamente creyente.

