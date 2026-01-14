Mamá de Yeison Jiménez habla por primera vez sobre la muerte de su hijo en homenaje en Bogotá

En medio del homenaje realizado en el Movistar Arena, en Bogotá, la madre del cantante de música popular Yeison Jiménez rompió el silencio y ofreció un conmovedor mensaje de despedida que estremeció a los miles de asistentes. El artista falleció el pasado 10 de enero de 2025 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la mujer recordó a su hijo como un hombre agradecido, orgulloso de sus raíces y profundamente creyente.

“Mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios, y se fue diciendo: mi mamá es una guerrera, mi mamá es una berraca, mi mamá es la mejor de todas, mi mamá nunca nos acostó con hambre”, expresó.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez

La madre del artista confesó que durante días sintió que no tendría la fortaleza para cumplir el deseo de su hijo de despedirlo públicamente.



“Hasta ayer, se los juro con todo el dolor de mi alma, yo decía que no iba a poder cumplirle a mi hijo. No sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor, esa berraquera que él decía”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que el amor y el orgullo por su hijo la sostuvieron en ese momento. “Hoy, con orgullo, le digo: hijo mío, vuela tranquilo, ve al cielo, porque acá está tu heroína, acá está tu mamá, acá está esa mujer berraca”, manifestó ante un público que la ovacionó.

Durante su intervención, agradeció el acompañamiento masivo de los seguidores del cantante, tanto en Colombia como en otros países.

“Quiero darle las gracias a todos los presentes y a los que no están, porque esto no fue solo en el país, sino a nivel mundial. Quiero darle las gracias a Dios en público por haber traído este ser maravilloso, este ídolo que les traje”, dijo, mientras el público coreaba “gracias”.

La mujer también habló del dolor y las preguntas que enfrentó tras la tragedia. “Cuando esto pasó, peleé con Dios y le pregunté dónde estaba su bondad, por qué había sido tan cruel. Tenía más preguntas que respuestas. Hoy estoy aquí parada diciéndoles que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso, ese esposo, papá, hermano e hijo”, expresó.

En medio de las lágrimas, pidió a los asistentes mantener a su familia en oración. “Quiero que nos lleven en oración porque esto es algo muy duro. Estoy aquí por la fortaleza de mi niño y por la fuerza que Dios me da, porque de resto no sería capaz de estar acá”, señaló.

Asimismo, agradeció a los músicos, compañeros de trabajo y al equipo que acompañó a Yeison Jiménez hasta el final, recordando a las otras cinco personas que fallecieron en el accidente. “Él escogió sus angelitos para ir a servirle a Dios al cielo”, dijo.

Finalmente, la madre del artista hizo una promesa que conmovió profundamente a los asistentes. “Hijo, te quiero prometer que mientras Dios me preste la vida, sea mucha o sea poca, estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que quizás sean más débiles que yo. Hasta donde Dios me dé vida, salud y fuerzas, ahí voy a estar, como la guerrera, como la mujer que no te va a defraudar”.

Antes de concluir, reveló que una canción había cobrado un nuevo significado tras la tragedia. “De unos días para acá empecé a escuchar una canción y pensé que era perfecta para despedir a un ser querido, pero nunca imaginé que era para despedirte a ti. Quiero decirte que te la dedico, y el día que nos encontremos te la cantaré, mi amor”, dijo, rompiendo en llanto.