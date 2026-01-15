En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Fanáticos despidieron a Yeison Jiménez con homenaje musical en medio del duelo en Bogotá

Fanáticos despidieron a Yeison Jiménez con homenaje musical en medio del duelo en Bogotá

El bullicio en el exterior de la arena capitalina, a donde llegaron los fanáticos del artista desde la noche del martes, se fue trasladando con el paso de las horas al interior del recinto, ese mismo donde Jiménez consolidó su carrera en julio de 2024 al agotar en cuestión de horas las entradas para su ‘17/32 Invicto tour’.

Yeison-Jimenez-1-AFP.png
Homenaje a Yeison Jiménez
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad