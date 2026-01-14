Así suena 'Aventurero en el cielo', la canción en homenaje a Yeison Jiménez

La trágica muerte de Yeison Jiménez unió a todo el género popular en Colombia, que llegó hasta el Movistar Arena este 14 de enero para hacerle un homenaje al lado de sus amigos, familiares y fans, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el interior del recinto recordando el legado de caldense.

En menos de 24 horas, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Paola Jara, Arelys Henao y Alzate se unieron para crear ‘El Aventurero del Cielo’, una canción en homenaje a la memoria de Yeison, con la ilusión que esperan llegue hasta el cielo.

“Lo que estamos haciendo hoy, es el mejor homenaje. Nos unimos, creamos una canción en menos de 24 horas. Nos unimos todos los artistas (…) 11 artistas que nos unimos para hacerle un homenaje Yeison y decirle que su legado sigue vivo”, dijo Ciro Quiñonez en diálogo con Blu Radio.

Fallece Yeison Jiménez, cantante de música popular Foto: AFP

Así suena ‘Aventurero en el Cielo’, el homenaje a Yeison Jiménez

Esta es la letra de ‘Aventurero en el Cielo’

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo. Voy a sacar el mejor.

Una despedida con farra.

No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Vamos a escuchar a Jason, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Qué faltas en mí, parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicita al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando. Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro, y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor.

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor. Vamos a escuchar a Jason, que se curó allá en el cielo.

Está en su mejor, mi parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicita al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué día es hoy? Ayer fue tu última farra y hoy Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan guaro, y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.