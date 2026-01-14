Jhon Alex Castaño se sinceró en Blu Radio y dijo que así debe ser recordado Yeison Jiménez

Una de las personas que acompañó desde sus inicios a Yeison Jiménez fue Jhon Alex Castaño. Fue de los primeros en confiar en su talento y sentarse a su lado con la convicción de que a través de esta amistad iban a poder potenciar sus carreras.

Por supuesto, la muerte del oriundo de Manzanares ha dejado un vacío en el corazón de ‘El Rey del Chupe’, quien, incluso, en redes sociales, mostró lo difícil que ha sido para él este proceso de aceptación de saber que su amigo ya no se encuentra a su lado.

“Yo lo recuerdo más porque como lo recibí en mi casa algún día, joven, con sueños, con ganas, muchas ganas y yo creo que nunca, nunca en su vida se le quitaron, nunca se le fueron, hasta el último día estuvo luchando, queriendo salir adelante, queriendo que el género creciera más, creyendo que a todos les fuera bien”, expresó Jhon Alex Castaño en diálogo con Blu Radio.

Jhon Alex Castaño era uno de los amigos más cercanos de Yeison Jiménez. Fotos: AFP / Instagram @jhonalexcastano

Así se debe recordar a Yeison Jiménez

Tras tantos años de amistad, Castaño no olvidará la “gran persona” que conoció en este camino artístico y dijo que espera que todo el público lo pueda recordar de la misma manera en que él lo hizo durante tantos años: un hombre trabajador, humilde y de gran corazón.



“Recordar a Yeison con mucho amor, con ese amor que él siempre tuvo para compartirles a todos, con esas palabras bonitas, con sus abrazos, con sus sonrisas y esas ganas de cada día crecer más y más. Claro que sí, hay que recordarlo con ese amor que él nos compartía. Creo que es llevarse los momentos bonitos, los consejos, porque aparte que estaba tan joven, tenía palabra para aconsejar, para salir adelante y algo muy grande que él tenía era el perdón, el no dejarse llevar por nada malo y simplemente compartir”, añadió.