Video: el doloroso gesto que tuvo la esposa de Yeison Jiménez en homenaje en Movistar Arena

El último adiós al cantante de música popular Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, se llevó a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena en Bogotá.

Largas filas caracterizaron la jornada de hoy a las afueras del recinto, pues miles de fans en la capital buscaban despedirse del artista que marcó todo un género, y aunque no todos lograron entrar, quienes presenciaron el homenaje lograron escuchar las voces de cantantes como Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, entre otros.

La presencia de la familia de Yeison Jiménez en el lugar también fue un gran motivo de lágrimas para quienes presenciaron el último adiós. El relato de la mamá del cantante, tanto el de su pequeña hija de 7 años, Thaliana Jiménez, dejaron una huella en los presentes.

Sin embargo, un gesto que tuvo la esposa del artista de música popular, Sonia Restrepo, en medio del homenaje, conmovió a las fans, quienes resaltaron todo el amor que la mujer tenía por su pareja y padre de sus hijos.



Todo ocurrió cuando la esposa del fallecido artista se acercó al féretro simbólico con un emblemático objeto entre sus manos: el sombrero de Yeison Jiménez, el cuál dejó sobre el ataud para luego darle un beso mientras en su otra mano sostenía un rosario, que demuestra la fe de la familia.

Este es el video del gesto que tuvo la esposa de Yeison Jiménez:

#Bogotá | Familiares, amigos, colegas y fanáticos se despiden de Yeison Jiménez en un evento masivo en el Movistar Arena. En uno de los momentos más conmovedores, su esposa, Sonia Restrepo, puso un sombrero sobre el ataúd simbólico que hay en el recinto. pic.twitter.com/M97HXr5eWj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 14, 2026

Aunque la jornada ha estado marcada por la emotividad y los mensajes de familiares, amigos y colegas del cantante, a las afueras del Movistar Arena se han presentado situaciones de desorden que habrían requerido la intervención de la fuerza pública.

Publicidad

Desde el inicio, el equipo de trabajo y los familiares de Yeison Jiménez informaron que el evento sería de ingreso gratuito, pero con aforo limitado y controlado. Esta medida implicaba que no todos los seguidores podrían ingresar al recinto, lo que generó inconformidad entre algunos asistentes.

Ante esta situación, varios aficionados habrían intentado ingresar a la fuerza al Movistar Arena, obligando a la intervención del UNDMO para controlar a quienes buscaban colarse y alterar el desarrollo del homenaje al artista.