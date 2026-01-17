Ciro Quiñonez aclara si los cuerpos estuvieron en el homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena

En medio del dolor que aún sacude al mundo de la música popular colombiana por la trágica muerte de Yeison Jiménez y otras cinco personas en el mismo accidente, surgieron versiones que generaron confusión entre sus seguidores.

Una de ellas apuntaba a que los cuerpos no habrían estado presentes durante el homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá el pasado miércoles, donde se reunieron miles de fans para dar el último adiós, lo que llevó a especulaciones sobre una posible cremación previa al evento.

El rumor tomó fuerza luego de conocerse que, un día antes del homenaje público, familiares y amigos cercanos realizaron una velación privada en el norte de la capital.

Para muchos, esta ceremonia íntima fue interpretada como el último adiós, lo que abrió el debate sobre si los restos del artista y sus acompañantes realmente estuvieron en el recinto donde miles de fanáticos se congregaron para despedirlo con música y aplausos.



Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: Instagram Yeison Jiménez

¿Los cuerpos de Yeison y su equipo estuvieron en el Movistar Arena?

Frente a estas versiones, el cantante Ciro Quiñonez decidió salir al paso y aclarar lo ocurrido. En diálogo con Semana, fue enfático al señalar que durante el homenaje sí estuvieron presentes los cuerpos de Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“Total, los cuerpos estaban ahí”, afirmó Quiñonez, al tiempo que lamentó que algunas personas hayan querido distorsionar un momento que calificó como sagrado para las familias y el gremio musical. “No falta la gente que viene a dañar y a malinterpretar los momentos sagrados y homenajes, pero te puedo confirmar que los cuerpos siempre estuvieron”, agregó.

Yeison Jiménez. Foto: AFP

Publicidad

Además, el artista también señaló que tras el homenaje los cuerpos fueron finalmente trasladados para ser cremados.

El artista también explicó que la velación realizada en el norte de Bogotá fue un espacio reservado exclusivamente para familiares y amigos cercanos. “Fue algo muy íntimo, solo quienes lo queríamos y lo acompañamos hasta el último día. El homenaje, en cambio, fue una despedida abierta para que el público pudiera expresar su cariño”, señaló.