Pipe Bueno responde a personas que lo vinculan a maldición con fotos tras muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, ídolo de la música popular y referente de toda una generación en Colombia, falleció a los 34 años el pasado sábado 10 de enero, en un trágico accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá.

En el siniestro también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo, identificados por Medicina Legal como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Más allá de su exitosa carrera musical, Jiménez es recordado como un hombre de profunda fe y un padre dedicado. Su mayor sueño, según relató su pequeña hija Thaliana, era ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa de su vida.

El homenaje póstumo y último adiós al cantante y a los miembros de su equipo se realizó el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena, en Bogotá. La jornada estuvo marcada por una masiva asistencia de seguidores y por momentos de emotividad.



Robo de equipo técnico durante homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena Foto: AFP

Al evento asistieron reconocidos artistas del género popular como Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño y Luis Alfonso, quienes se unieron para rendir tributo a la memoria de Jiménez y destacar el legado que dejó en la música popular del país.

Pipe Bueno, quien mantenía una relación cercana con Yeison Jiménez y compartió escenario con él en varias ocasiones —además de colaborar en canciones como Guaro y Tengo ganas—, se vio envuelto en una polémica durante los días posteriores al fallecimiento del artista.

En redes sociales, algunos usuarios retomaron una especie de “maldición” que circula desde hace tiempo en forma de meme, según la cual las personas que se toman fotos con Pipe Bueno terminan muriendo. El propio cantante había mencionado este tema en tono de burla en entrevistas anteriores.

“Dicen que todas las fotos que yo me tomo con alguien, después se muere. Me pasa con amigos cercanos y no sabía que era como un meme. Me llama un amigo y me dice: ‘Estás en una fiesta con tal persona, tómate una foto con él para que se vaya’, y yo no entendía. Luego me dice: ‘Pues para que se muera, todo el que se toma una foto con vos se muere’, y yo me reía”, relató en su momento en una entrevista con Los 40 Principales.

Sin embargo, tras la muerte de Jiménez, Pipe Bueno publicó un video despidiéndose de su amigo, lo que generó una oleada de comentarios ofensivos como “Pipe #NoMásFotos”, en referencia a fotografías previas entre ambos artistas.

En medio del dolor, el cantante respondió a uno de esos mensajes con una frase fuerte: “¡Comé mierda, hermano! No me jodas la vida en este momento”, comentario que minutos después fue eliminado de sus redes sociales.

Un día después del fallecimiento de Yeison Jiménez, Pipe Bueno había compartido un mensaje más reflexivo en un video de despedida: “Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos. No solo por su talento, sino por su forma de ser y de habitar el mundo. La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día. Porque así, en un instante, se nos va”.