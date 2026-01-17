En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Denuncian robo de equipo de Yeison Jiménez durante homenaje en Movistar Arena de Bogotá

Denuncian robo de equipo de Yeison Jiménez durante homenaje en Movistar Arena de Bogotá

Mientras se realizaba un acto de despedida para el fallecido artista en Bogotá, fue reportado el hurto de un dispositivo clave para conciertos; las autoridades investigan.

Publicidad

Publicidad

Publicidad