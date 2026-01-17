Denuncian robo de equipo de Yeison Jiménez durante homenaje en Movistar Arena de Bogotá

El homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá no solo fue un momento de recuerdo para cientos de seguidores, familiares y colegas, sino que también se presentó un hecho de inseguridad en los alrededores del lugar.

Según un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del artista, durante la jornada del miércoles 14 de enero de 2026, mientras se realizaba el descargue de suministros musicales en el bus del equipo artístico, fue hurtado un equipo técnico de gran importancia para la operación de conciertos.

El objeto denunciado como sustraído corresponde al llamado “cerebro” de las consolas CTi 1500, un dispositivo que controla entradas y salidas de instrumentos y sistemas de reproducción.

Este tipo de equipo es fundamental para el montaje y operación técnica de presentaciones musicales en vivo, lo que genera preocupación por el impacto que puede tener en futuros eventos relacionados con el artista.



En el comunicado, el entorno de Yeison Jiménez hizo un llamado respetuoso a la comunidad para permanecer alerta y contribuir con cualquier información útil que ayude a localizar el equipo. Para ello, se compartió un número de contacto: Edwin Fabián Rojas – Tel. 3214682219.

Denuncia de robo en el homenaje de Yeison Jiménez Foto: @yeison_jimenez

La Policía Nacional de Colombia ya fue notificada del incidente y, de acuerdo con la información disponible, trabaja en la identificación del presunto responsable o responsables del hurto. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del Movistar Arena para obtener pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

El evento en el Movistar Arena fue parte de una serie de actos en homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento en un accidente aéreo el 10 de enero en Paipa, Boyacá, junto a cinco integrantes de su equipo técnico. Las ceremonias incluyeron presentaciones musicales, palabras de familiares y momentos emotivos, pero también vivieron tensión y dificultades logísticas debido a la gran cantidad de asistentes.

Publicidad

El anuncio del robo generó reacciones diversas entre los seguidores del artista en redes sociales, muchos de los cuales expresaron indignación por lo ocurrido y solidaridad con el equipo artístico. Para varios usuarios, hechos de inseguridad de este tipo empañan momentos de duelo colectivo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la recuperación del equipo ni sobre capturas relacionadas con el caso, pero las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos.